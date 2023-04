Auto überschlägt sich – Fahrer stirbt noch an Unfallstelle

Bei einem Unfall in Aichach starb ein 52-Jähriger am späten Sonntagabend. Sein Auto war von der Spur abgekommen und hatte sich überschlagen.

Am späten Sonntagabend kam ein Autofahrer im Landkreis Aichach-Friedberg bei einem Unfall ums Leben. Das Auto des 52-Jährigen war nach ersten Erkenntnissen auf einer Bundesstraße von der Fahrspur abgekommen, hatte sich überschlagen und war auf dem Dach zum Liegen gekommen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle in Aichach. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt. (mit dpa)