Aichach

vor 18 Min.

M-eins in Aichach wird 40: von Dieter Bohlen, Film-Kulissen – und Erotik

Plus Bei der Eröffnung 1984 heißt die Disco M1. Sie gilt damals als modernste und größte Disco im weiten Umkreis. Woher der Name kommt und was Dieter Bohlen mit dem M-eins zu tun hat.

Von Manfred Zeiselmair

Vor 40 Jahren war sie eine kleine Sensation: die nagelneue Diskothek M1, die im Aichacher Industriegebiet nahe der B300 eröffnete. Sie galt als größte und, technisch gesehen, modernste Diskothek weit und breit. Im Laufe der vergangenen vier Jahrzehnte wurde immer wieder modernisiert und einiges verändert. Auch die Schreibweise: Aus M1 wurde M-eins. Vieles ist jedoch aus der Anfangszeit geblieben. So wird der Tanztempel von seinen zahlreichen Fans noch immer liebevoll "Emmi" genannt. Zudem finden wie damals Live-Acts und Motto-Partys statt – und geschwoft, getanzt und gefeiert wird wie eh und je unter der großen Discokugel, die glitzernd in der Mitte schwebt.

Das Aichacher M1 zählte bei seiner Eröffnung vor 40 Jahren zu den modernsten Diskotheken weit und breit. Noch heute ist der von außen an ein Raumschiff erinnernde Tanztempel ein Anziehungspunkt für die junge Generation. Foto: Manfred Zeiselmair

Es war, ganz untypisch für ein Tanzlokal, ein Dienstag, als Fritz Baumgartner am 28. Februar 1984 sein M1 mit einer großen Party samt spektakulärem Feuerwerk eröffnete. Rund drei Millionen Mark hatte der Augsburger in das einem Raumschiff ähnelnde Disco-Projekt gesteckt. Es wurde eine Erfolgsgeschichte, die schon in den Anfangsmonaten täglich Hunderte von feierwütigen Partygästen aus nah und fern nach Aichach lockte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen