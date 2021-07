Keine Jubiläumsfeier beim Kameradschaftsverein Dettenschwang

Der Kameradschaftsverein „Obere Windach“ in Dettenschwang wird 150 Jahre alt. Eine große Feier kann nicht stattfinden. Doch es gibt ein stilles Gedenken.

Die seit bald eineinhalb Jahren geltenden Corona-Einschränkungen ließen jetzt auch in Dettenschwang einen ansonsten feierlichen Anlass weitgehend unbemerkt verstreichen. Am Sonntag konnte einer der ältesten Vereine in der Marktgemeinde Dießen, der Kameradschaftsverein Obere Windach, ein rundes Jubiläum feiern. Der Traditionsverein wurde vor 150 Jahren, kurze Zeit nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges, 1871, gegründet. Zum Jubiläum gab es lediglich einen kleinen Festakt am Kriegerdenkmal.

Die erste Vereinsfahne fällt dem Dorfbrand zum Opfer

Es waren euphorische Zeiten nach dem für die deutsche Seite siegreichen Ende dieses Krieges, der in die Gründung des zweiten Deutschen Kaiserreichs mündete, als 40 Männer aus der Pfarrei Dettenschwang (mit Dettenhofen und Obermühlhausen) einen "Veteranen- und Soldatenverein" ins Leben riefen, berichtet der heutige Vorsitzende des Vereins, Rudolf Schmid.

Zur Erinnerung an gefallene, verwundete und vermisste Kameraden und als Zeichen inniger Verbundenheit wurde sofort auch eine Fahne geweiht. Die Freude darüber währte nur kurz: Die Fahne fiel bereits im Frühjahr 1875 beim großen Dorfbrand in Dettenschwang den Flammen zum Opfer. 1884 wurde sie durch eine neue Fahne ersetzt. Bereits 27 Jahre später, zum 40. Vereinsjubiläum, ließ man eine neue Fahne fertigen, welche die Mitglieder des Vereins dann 34 Jahre begleitete. Denn im Frühjahr 1945 wurde sie von französischen Soldaten als Kriegsbeute entwendet. Ohne Aussicht auf eine Wiedererlangung beschaffte der Verein 1954 bereits seine vierte Fahne, die bis heute im Einsatz ist.

Die Rückkehr der 1945 entwendeten historischen Fahne im Jahr 2002 aus Frankreich war für den Kameradschaftsverein Obere Windach ein bedeutendes Ereignis. Foto: Kameradschaftsverein Obere Windach





Ein besonderes Ereignis in der bislang 150-jährigen Vereinsgeschichte trat dann 2002 ein: In der Gemeindeverwaltung ging ein Brief ein, der besagte, dass sich die 1945 erbeutete Fahne in Zentralfrankreich befinde und sie ihr Besitzer an den Veteranenverein zurückgeben wolle. Im August 2002 kehrte das historische Stück mit dem bayerischen Königswappen nach Dettenschwang zurück, und dabei zeigte sich auch, dass die Fahne nicht, wie nach dem Krieg erzählt wurde, zum Putzen von Panzern verwendet worden war, sondern all die Jahre durchaus fachmännisch in einem Haus gelagert worden war.

Ursprünglich war ein dreitägiges Fest geplant

2007 benannte sich der Verein in "Kameradschaftsverein Obere Windach" um. Auch Frauen können seither Mitglied werden. Aktuell hat der Verein 147 Mitglieder, berichtet Vorsitzender Rudolf Schmid. Eine gebührende Feier des 150-jährigen Bestehens war aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich. Planungen für ein dreitägiges Fest mit großem Zelt waren bereits 2019 begonnen worden, berichtet Schmid weiter, doch als im Herbst 2020 ein erneuter Lockdown verhängt wurde, seien die Planungen für ein großes Jubiläumsfest dann endgültig nicht mehr weitergeführt worden.

Zumindest aber wurde am Sonntag die Fahne am Kriegerdenkmal im stillen Gedenken an die Gefallenen und Vermissten sowie die verstorbenen Mitglieder gesenkt, ein Kranz niedergelegt und konnte die Bevölkerung mit dem "Guten Kameraden" und drei Böllerschüssen wenigstens akustisch am 150. Jubiläum teilhaben. ak)