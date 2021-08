Musikmix beim Kapellentag am Ammersee

Der Verein „Kultur am Ammersee“ lädt zu Konzerten in fünf Kirchen am Ammersee. Volkstümliches, Blues, Swing, Pop und Klassik sind am 29. August zu hören. Für welche Konzerte es noch Karten gibt.

Der letzte August-Sonntag ist Kapellentag am Ammersee. Dann öffnen sich seit sechs Jahren die kleinen Hof- und Hauskapellen für einen bunten Musikmix rund um den Ammersee. In Corona-Zeiten ist dabei vieles, aber nicht alles anders. Die musikalische Entdeckungsreise am 29. August geht diesmal zwar in fünf Kirchen statt 25 Privatkapellen, aber der Musikmix von volkstümlichen Weisen über Blues und Swing bis hin zu Pop und Klassik ist genauso spritzig-bunt wie immer.

Schirmherrin für die kostenlosen Kleinkonzerte des Klassikfestivals Ammerseerenade ist Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Wer schnell ist, kann über die Internetseite www.ammerseerenade.de noch kostenlose Tickets ergattern. Darüber wird in einer Pressemeldung informiert. Denn nur mit einer Eintrittskarte kann ein Konzert besucht werden. Das Konzert mit dem Masilka Trio und dem Klarinetten-Duo Gassner-Schöndorfer im Marienmünster in Dießen ist bereits ausgebucht. Aber mit ein bisschen Glück kann man die Musikerinnen und Musiker noch in der Pfarrkirche in Breitbrunn hören und sehen.

Das Duo Estampie gastiert beim Kapellentag ebenfalls am Ammersee. Foto: Severin Schweiger

Ob Dießen, Schondorf, Hechenwang, Breitbrunn oder die Ottilienkapelle in St. Ottilien – das Musikangebot wird von den preisverwöhnten Musikerinnen des Trio Masilka mit Flöte, Geige und Harfe und dem Klarinetten-Duo Julia Gassner und David Schöndorfer dargeboten, zudem von Solisten und Musikgruppen aus der Region und ganz Deutschland.

Sopranistin Vero Miller (Ensemblemitglied des Staatstheaters Kassel) konzertiert in der St. Martin-Kirche in Hechenwang mit der internationalen Klavier-Preisträgerin Clara Isabella Siegle neben dem Holzensemble „S’Windacher.

Konzerte auch in Schondorf und in Dießen

Querflötistin Christiane Meininger reist aus Bergisch-Gladbach an, mit dabei ist auch das Duo „Estampie“ mit Musik aus dem Mittelalter und das „Fagott- und Cello-Duo“. Innovativ präsentiert sich auch „Klangsucher“ Christoph Garbe, bekannt vom Festlichen Sommer in der Wies, mit seinen Vokalimprovisationen in Loop-Live-Technik, daneben der Percussionist Moritz Knapp, sonst Teil des Art2Beat-Duos, das beim Happy-Classic-Hour-Konzert der Ammerseerenade am 12. September im Landheim in Schondorf zu hören ist. Die junge „The Major Moon Band“ begeistert mit Welthits der vergangenen Jahrzehnte, mit mitreißenden Rhythmen, virtuos arrangiert, und trifft in der Heilig-Kreuz-Kirche auf Finni Melchior und Hansi Zeller vom Duo KlangZeit. Zudem kann man sich beim Kapellentag auf das Quartett Saitenstraßen Musi aus Uffing am Staffelsee in Breitbrunn und Schondorf freuen, aber auch auf den musikalischen Projektleiter des Kapellentages, Rudolph Wastl-Mayrhofer. Er greift wieder zu seiner Klassischen Gitarre in der Ottilienkapelle der Erzabtei in Eresing.

Tag der offenen Haus- und Hofkapllen ist Vorbote der Ammerseerenade

Seit 2015 ist der Tag der offenen Haus- und Hofkapellen mit dem Motto „Zwischen Himmel & See“ Vorbote und fester Bestandteil des einwöchigen Klassikfestivals Ammerseerenade, diesmal vom 11. bis 19. September. Ein paar Zugeständnisse an Corona muss die Veranstaltungsreihe machen. Statt in die sonst 25 Privatkapellen führt der musikalische Ausflug in die Natur diesmal in fünf größere Kirchen mit Doppelkonzerten – das Marienmünster in Dießen, die Kulturkirche Breitbrunn,die Heilig-Kreuz-Kirche Schondorf, die St. Martin-Kirche Hechenwang und die Ottilienkapelle in der Erzabtei St. Ottilien. Insgesamt 20 kleine Konzerte können die Besucherinnen und Besucher mit dem Fahrrad auf Panoramawegen erreichen. Der Eintritt ist wie immer frei, coronabedingt müssen aber Online-Tickets bestellt werden, weil das Platzangebot begrenzt ist.

Erzabtei St. Ottilien: 11 bis 11.30 Uhr Christiane Meininger (Querflöte); 11.45 bis 12.15 Uhr Rudolph Wastl-Mayrhofer (Gitarre); 15 bis 15.30 Uhr Silke Hohagen (Gesang) und Eva Mähl (Vortrag); 15.45 bis 16.15 Uhr Duo Estampie, Faszination Mittelalter.

Pfarrkirche Heilig Geist (Kulturkirche) Breitbrunn: 11 bis 11.30 Uhr KlangZeit, Finni Melchior (Geige), Hansi Zeller (Akkordeon); 11.45 bis 12.15 Uhr Saitenstraßen Musi aus Uffing; 15 bis 15.30 Uhr The Major Moon Band; 15.45 bis 16.15 Uhr David Schöndorfer und Julia Gassner (Klarinette); 18 bis 18.30 Uhr Duo Estampie, Faszination Mittelalter; 18.45 bis 19.15 Uhr Trio Masilka mit Flöte, Harfe und Geige.

Hechenwang Kirche St. Martin: 11 bis 11.30 Uhr S’Windacher Holz Ensemble; 11.45 bis 12.15 Uhr Vero Miller, (Gesang), Clara Siegle (Piano).

Schondorf Pfarrkirche Heilig Kreuz: 15 bis 15.30 Uhr Duo Sbagliato mit Timm Kornelius (Fagott) und Shady Darwish (Cello); 15.45 bis 16.15 Uhr Saitenstraßen Musi; 18 bis 18.30 Uhr Moritz Knapp (Percussion); 18.45 bis 19.15 Uhr Trio Aufwind (Posaune, Harfe, Steirische Harmonika).

Dießen Marienmünster: Gottesdienst, 10 bis 11 Uhr Julia Gassner und David Schöndorfer (Klarinette), Trio Masilka (ak)