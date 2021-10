Ammersee

Raistinger Pistolenschützen starten in die Saison

Für die Luftpistolenschützen aus Scheuring und Raisting (Gau Ammersee) war es ein erfolgreicher Start in die neue Saison.

Plus Die Raistinger Pistolenschützen sind gleich zum Auftakt in der 2. Bundesliga Süd doppelt gefordert. Sportlich wie organisatorisch stehen Herausforderungen an.

Von Karlheinz Fünfer

Gleich zum Auftakt sind die Raistinger Pistolenschützen in der 2. Bundesliga Süd doppelt gefordert. Einmal sportlich durch die beiden Heimkämpfe am Sonntag gegen Großaitingen und Kelheim-Gmünd II. Und zum anderen ist der Verein für die bewährte organisatorische Durchführung einer Wettkampfgruppe verantwortlich.

