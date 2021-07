"Tante Resi" verkauft nicht nur in Dießen unverpackte Ware

Sie ist Augenoptikerin und Yogalehrerin. Jetzt ist die 31 Jahre alte Theresa Kummer mit ihrem "Tante Resi Unverpackt Mobil" als Markthändlerin im Landkreis Landsberg unterwegs.

Vieles, was Theresa Kummer in ihrem Leben anpackt, geht nur mit einer gehörigen Portion Idealismus – so wie ihr jüngstes Projekt. Am letzten Samstag im Juni startet sie mit ihrem „Tante Resi Unverpackt Mobil“ als Markthändlerin in Dießen. Inning, Schondorf und Kaufering folgen.

Auch wenn ihr Start-up den Tantentitel im Namen trägt, die studierte Augenoptikerin und ausgebildete Yogalehrerin Resi ist alles andere als tantenhaft. Sie strahlt vor Optimismus und Energie. Ihren Dutt trägt sie luftig-zersaust oben auf dem Kopf, die Augen blitzen durch eine angesagte runde Goldrandbrille. Ihre Einstellung: „Support your local planet“.

Die neue alte Art des Einkaufens

Unverpackt einkaufen ist für die 31-Jährige „die neue alte Art des Einkaufens“. Sie mache sich damit frei von billigen Marketingtricks wie schlecht gefüllten Mogelpackungen, sagt sie. Deshalb baute sie im Tante-Resi-Mobil transparente Spender ein, die dem Kunden zeigen, was er kauft. Dieser bekommt auch exakt die Menge, die er möchte, in der Pfandpapiertüte oder in Stoffbeuteln und mitgebrachten Behältern.

Theresa Kummers Vision ist es, Marktbesuchern alles anzubieten, was an den anderen Marktständen nicht zu bekommen ist, um weitere Fahrten zum Supermarkt oder Drogeriemarkt zu vermeiden. Sie sagt: „Wenn der Kunde nicht zu mir kommen kann, komme ich eben zu ihm.“ Besser, einer fährt als viele fahren, findet sie. Um möglichst viele zu erreichen, sind auch Verkaufstage am Lager in der Katharinenstraße 40 in Landsberg geplant.

Theresa Kummer fährt mit ihrem "Tante Resi Unverpackt Mobil" durch den Landkreis Landsberg. Foto: Ulrike Rescke

Das gebrauchte Bäckermobil im senffarben-grauen Tante-Resi-Design baute sie selbst und nach eigenen Plänen für ihre Bedürfnisse aus. Die Vorbereitung – Zusammenstellung des Sortiments inklusive gründlicher Produkttests und die Suche nach Produzenten – dauerte insgesamt ein halbes Jahr.

Frei von billigen Marketingtricks

100 unverpackte Produkte, von Gewürzen über Getreide(-flocken), Nudeln und Sojaschnetzel bis hin zu festen Shampoos oder Spülseife aus dem Non-Food-Bereich bringt Theresa Kummer ab Ende Juni im Resi-Mobil an den Mann und die Frau. In der Candy-Bar – ihrer Lieblingsabteilung – gibt es vegane Gummibärchen, Lakritze, Marshmallows, Nüsse, salzige Knabbereien und Mini-Butterkekse. Angedüst kommt sie mit „allen Basics für eine richtig gute, gesunde Küche.“

Für Theresa Kummer zählen kurze Wege, Bioware muss es deshalb nicht zwangsläufig sein. So hat sie statt trendigen Chia-Samen heimischen Leinsamen als Alternative im Programm. Buchweizen bezieht sie aus Buchloe, den Quinoa baut ein Landwirt in Pitzling an. Für Transparenz sorgen die Produktblätter für jedes ihrer 100 Produkte, die sie in einem Ordner für interessierte Kunden bereithält. Über jedes einzelne weiß sie in- und auswendig Bescheid. „Ich verkaufe nur, was ich selbst getestet habe und verwende.“

Unverpackte Lebensmittel verkauft Theresa Kummer auf Märkten im Landkreis Landsberg. Foto: Ulrike Rescke

Als Verpackung ideal für alles vom Reis bis zur Nudel sind Stoffbeutel aus Biobaumwolle. Sie können selbst genäht sein, es eignen sich aber auch Obst- und Gemüsebeutel. Ideal findet Theresa Kummer die Beutel auch zum Lagern ihrer Einkäufe. „Sie müssen nicht jedes Mal gewaschen werden“, sagt Theresa mit Blick auf eine wohl weit verbreitete Fehlmeinung. Gläser seien für den Transport zu unpraktisch, zu sperrig und zu schwer. „Meine Beutel habe ich immer einfach im Rucksack dabei.“ Gefäße, die ihre Kunden mitbringen, wiegt sie vor dem Befüllen ab.

Eine Marktwagenflotte wäre ihr Traum

Die Idee unverpackte Lebensmittel und Non-Food-Produkte zu kaufen, entstand aus dem eigenen Wunsch nach dieser Art einzukaufen – und dem lückenhaften Angebot. Mit dem Mobil erfüllt sie sich einen Traum und hat gleich noch eine größere Vision: „Ich möchte eine Marktwagenflotte für Südbayern aufbauen.“ Motto: Tante Resi für alle.

Zunächst sucht sie jetzt eine Angestellte, um noch mehr Märkte anfahren zu können und die geplante Dorfroute – die voraussichtlich östlich von Landsberg durch den Lechrain führen wird – zu starten. Gekrönt werden soll das Tante-Resi-Universum irgendwann von einem Unverpackt-Laden mit einem noch breiteren Angebot.