Wird Kastanienallee in Dießen unter Schutz gestellt?

Plus Auf dem Grundstück von Ute Müller in Dießen stehen alte Kastanien. Die Pflege ist aufwendig. Weshalb sich die 82-Jährige wünscht, dass die Bäume als Naturdenkmal anerkannt werden.

Objekte der Natur von besonderer Schönheit, Seltenheit oder Eigenart gibt es in Dießen und im Raum Landsberg viel zu selten. Zu dieser Erkenntnis kamen der Dießener Verein „Klimalobby“ und die Untere Naturschutzbehörde. Deshalb suchen sie in der Region nach derartigen Naturschönheiten, die nach fachgerechter Begutachtung als Naturdenkmäler unter besonderen Schutz gestellt werden sollen. Der Ammersee Kurier stellt mögliche Naturdenkmäler vor.