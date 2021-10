Vorstandswahl: Neue Gesichter bei der GAL Utting

Der Uttinger Ortsverband stellt sich nach der Corona-Pause neu auf. Und es gibt zwei Abschiede.

Vorstandswahlen hat es bei der jüngsten Mitgliederversammlung der GAL Utting gegeben. Christian Huber begrüßte in Vertretung für den verhinderten Vorsitzenden Martin Erdmann die Anwesenden zu der Versammlung, die wegen des Corona-Lockdowns um ein Jahr verschoben werden musste. Entsprechend groß sei das Interesse an dem Abend gewesen, denn die Sichtbarkeit im Ort und die transparente Darstellung der politischen Arbeit, auch im Austausch mit den Ortsverbänden Dießen und Schondorf, lägen der GAL sehr am Herzen, heißt es in einer Mitteilung.

In die Amtszeit des „alten“ Vorstands fielen die Europawahl, die Kommunalwahl und die Bundestagswahl diesen Herbst. Vor allem die Kommunalwahl habe gezeigt, dass mit 41,8 Prozent der abgegebenen Stimmen die überwiegende Mehrheit der Uttinger grün wähle. Auch bei der Bundestagswahl konnte mit 24,8 Prozent der Zweitstimmen der Landesdurchschnitt weit übertroffen und das beste Ergebnis im Landkreis erzielt werden. Sehr erfreulich entwickelten sich auch die Mitgliederzahlen im Ortsverband. Aktuell werden 254 „GALier“ in Utting gezählt.

Sieben von 16 Gemeinderatsmitgliedern gehören zur GAL

Der Vorsitzende der Gemeinderatsfraktion, Peter Noll, berichtete von der gut vernetzten Fraktion, die seit der jüngsten Wahl sieben von 16 Gemeinderäten und mit Patrick Schneider den Zweiten Bürgermeister stellt. Der Schwerpunkt der bisherigen Gemeinderatsarbeit habe vor allem im Bereich der Städtebauförderung gelegen. In Vorbereitung befinde sich eine gemeindliche Satzung, die einen erheblichen Einfluss auf den Ort haben werde. Noll betonte die ausgesprochen fruchtbare Zusammenarbeit aller Fraktionen im Gemeinderat.

Matthias Jausel sorgte für einen kurzen Überblick über die Finanzen. Größter Ausgabenpunkt waren die Kommunalwahl sowie die Printausgaben des Magazins „Uttilo“, dem GAL-eigenen Sprachrohr zu allen aktuellen Themen der Gemeinderatsarbeit. Der Kreisverband bezuschusste die Kasse mit 1000 Euro.

Zum Schluss gibt es zwei Verabschiedungen bei der GAL

Auch den Fördermitgliedern sprach Jausel den Dank des Vorstands aus. Der alte Vorstand und der Kassenwart wurden einstimmig entlastet.

Bevor mit der Neuwahl des Vorstands begonnen werden konnte, gab es zwei Verabschiedungen: Josef Lutzenberger, der von 2008 bis 2020 Bürgermeister war, wurde mit großem Applaus für seine Arbeit bedacht. Auch Jill Weidinger, langjähriges Vorstandsmitglied, feierte ihren Abschied mit einem gebührenden Applaus aller Anwesenden. Zur Wiederwahl stellten sich die bisherigen Vorstandsmitglieder Martin Erdmann, Christian Huber, Matthias Jausel und Torsten Leiter sowie als Neuzugänge Michika Neugebauer, Florian Mayer, Anna Münzer und Bettina Senger. Alle acht Kandidatinnen und Kandidaten wurden mit klarer Mehrheit für die nächsten zwei Jahre in den Vorstand gewählt. (ak)