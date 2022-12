Dießener verursacht Unfall in Weilheim: Vier Personen werden verletzt

Vier leicht verletzte Personen und hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Mann aus Dießen in Weilheim verursacht hat.

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Dießen wollte am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr mit seinem Pkw von der Oberen Stadt in Weilheim nach links in den Narbonner Ring abbiegen. Hierbei übersah er nach Angaben der Weilheiner Polizei eine entgegenkommende 56-jährige Frau aus Wessobrunn mit ihrem Audi, die geradeaus in Richtung Stadtmitte fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sowohl die beiden Fahrzeuglenker als auch deren jeweilige Beifahrer leicht verletzt wurden. Laut Polizeibericht mussten alle im Krankenhaus Weilheim versorgt werden.

Unfall in Weilheim: Der Schaden beträgt etwa 16.000 Euro

An beiden Fahrzeugen entstand derart großer Schaden, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Straßenmeisterei kümmerte sich unterdessen laut Polizei um die auslaufenden Betriebsstoffe. Der Gesamtschaden, der durch den Unfall verursacht wurde, beläuft sich laut Weilheimer Polizei auf rund 16.000 Euro. (AZ)

