Ammersee

18:00 Uhr

In Utting ist die Zeit der Baustellen: Welche Bauprojekte heuer anstehen

In Utting ist die Zeit der Baustellen: Die größte ist zusammen mit Bürgermeister Florian Hoffmann (Ländliche Wählergemeinschaft) der Wohnungsbau auf dem ehemaligen Schmucker-Hof, der in den vergangenen Monaten klar Gestalt angenommen hat.

Plus Wohnungen, Kinderbetreuung, Schule, Bürgertreff, Freizeit: Bürgermeister und Gemeinderat in Utting haben 2022 einiges auf dem Programm. Im Sommer soll gefeiert werden.

Von Gerald Modlinger

Wenn Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann (Ländliche Wählergemeinschaft) auf das inzwischen schon mehr als zwei Wochen alte Jahr 2022 blickt, dann sieht er vor allem Baustellen, bereits bestehende und kommende. Aber außer Arbeit sieht er auch noch ein großes Fest. Das wirkt zwar in der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen etwas kühn, aber Hoffmann und die Uttinger scheinen an ihrem Plan festzuhalten, Anfang Juli groß zu feiern, dass ihr Dorf Utting vor 900 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde – gefeiert werden soll dabei so, wie es vor Corona auch einmal war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen