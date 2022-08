Schwerer Verkehrsunfall am Hirschberg bei Pähl

Schwerste Verletzungen zieht sich ein Motorradfahrer am Sonntagabend zu. Ein Autofahrer übersieht den Mann aus München bei seinem Überholvorgang.

Am Sonntag (14. August) ereignete sich laut Polizeibericht gegen 17:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B2 am Hirschberg bei Pähl mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Dem Bericht zufolge befuhr ein 64-jähriger Münchener mit seinem Motorrad die B2 / Hirschberg in Fahrtrichtung Starnberg auf dem linken Fahrstreifen im Überholvorgang. Während des Überholens zog ein 67-jähriger Starnberger mit seinem Ford nach links auf den Fahrstreifen des Motorradfahrers und touchierte diesen, sodass der Motorradfahrer zu Sturz kam und Richtung Gegenfahrbahn geschleudert wurde.

Unfallstelle ist mehrere Stunden gesperrt

Ein in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrender 25-jähriger Weilheimer fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Mercedes gegen Teile des Motorrades. Hinter dem Mercedes fuhr ein 53-jähriger Peißenberger mit einem Kastenwagen. Dieser konnte letztlich einen Zusammenstoß mit dem gestürzten und auf ihn zu schleudernden Motorradfahrer nicht mehr vermeiden.

Die Unfallstelle musste mehrere Stunden gesperrt werden, ein Gutachter wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft hinzugezogen.

Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwerst verletzt und per Hubschrauber in ein Klinikum geflogen. Zunächst bestand für den Mann Lebensgefahr, mittlerweile ist sein Gesundheitszustand jedoch stabil.

Sämtliche Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der Gesamtsachschaden der beschädigten Fahrzeuge beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Lesen Sie dazu auch

Wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben?

Zeugen, die wichtige Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 zu melden. (AK)