Volkstrauertag in St. Georgen und Dießen

Die Marktgemeinde Dießen und die Vereine erinnern an die Toten von Kriegen, Gewalt und Hass. Aber es geht in den Ansprachen auch um die Gegenwart.

Mit einem feierlichen Gottesdienst im Marienmünster und Kranzniederlegungen in der Kreuzkapelle in St. Georgen und am Schacky-Mausoleum im Friedhof St. Johann gedachte die Marktgemeinde Dießen mit ihren Ortsvereinen am Volkstrauertag der gefallenen Soldaten beider Weltkriege, der Toten der jetzigen Kriege sowie der Opfer von Terror, Fremdenhass und Gewalt. Abordnungen der Vereine aus St. Georgen und Wengen marschierten am Sonntagfrüh in Begleitung der Blaskapelle Dießen und des Spielmannszugs des Heimat- und Trachtenverein Dießen/St. Georgen vom Feuerwehrhaus St. Georgen zur Kreuzkapelle zur dortigen Gedenkfeier mit Kranzniederlegung.

Genau vor 100 Jahren, am 5. März 1922, nach dem Ersten Weltkrieg, habe der erste Volkstrauertag in Berlin stattgefunden, erinnerte der Vorsitzende des Soldaten- und Veteranenvereins St. Georgen/Wengen, Andreas Bernhard, bei der Ansprache vor der Kreuzkapelle. "Nach dem Einmarsch russischer Soldaten in die Ukraine haben wir wieder einen Krieg mitten in Europa. Die Weltordnung nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde auf den Kopf gestellt. Nach 77 Jahren konnte man sich in Deutschland kaum vorstellen, dass jetzt in Europa wieder Krieg herrscht." Bernhard verwies auf Zehntausende von Toten und Verwundeten, zerstörte Städte und Infrastruktur sowie Millionen von Menschen, die auf der Flucht seien. Zu hoffen sei, dass sich dieser Krieg nicht ausweite und man bald wieder in eine sichere und friedliche Zukunft sehen könne.

Reservisten halten Ehrenwache am Mausoleum in Dießen

Nach dem feierlichen Gottesdienst im Marienmünster marschierten die Abordnungen der Dießener Vereine, angeführt vom Spielmannszug und der Blaskapelle Dießen zum Friedhof St. Johann. Vor dem Schacky-Mausoleum hielt eine sechsköpfige Abordnung von Reservisten der Bundeswehr in Uniform während der Gedenkfeier die Ehrenwache wie schon vorher vor der Kreuzkapelle.

Der Volkstrauertag in Dießen vor dem Schacky-Mausoleum, unter anderem mit Pfarrer Josef Kirchensteiner und Bürgermeisterin Sandra Perzul. Foto: Raimund Fellner

Nach der Gedenkandacht mit Pfarrer Josef Kirchensteiner erinnerte Bürgermeisterin Sandra Perzul an die Worte des deutschen Schriftstellers Erhard Blank: "Dass Krieg die grauenvollste Tat des Menschen ist. Die Untat auf beiden Seiten raubt dem Vater seinen Sohn, tötet den Müttern die Söhne, ermordet den Frauen den Gatten und entreißt den Kindern die Väter. Krieg nimmt Freunden ihre Freunde und zertrampelt in Minuten, was Generationen in Jahrhunderten geschaffen, aufgebaut und gehütet haben." Leider hätten einige aus diesen schrecklichen Kriegserfahrungen nicht ausreichend gelernt, so die Bürgermeisterin.

Böllerschüsse und Hymnen schließen den Volkstrauertag ab

Der Krieg nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine habe auch seine Auswirkungen auf Deutschland, Bayern und die Marktgemeinde Dießen. Dankenswerterweise seien Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine aufgenommen worden und hätten vorübergehend ein Zuhause in der Marktgemeinde gefunden.

Hass und Ausgrenzung gegenüber Menschen mit einem anderen Glauben oder einer anderen Hautfarbe hätten wieder zugenommen. "Wir können den Frieden nur bewahren, wenn wir aktiv für ihn eintreten", appellierte Perzul. Die Botschaft zum Volkstrauertag sei einfach und klar: "Nie wieder Gewalt, nie wieder Krieg. Wir machen uns stark für den Frieden und für ein friedliches Zusammenleben. Dieser Weg ist schwierig, mühsam und voller Hindernisse."

Nach der Kranzniederlegung und den drei Böllerschüssen endete die Gedenkfeier vor dem Schacky-Mausoleum mit dem Abspielen der Nationalhymne und der Bayernhymne durch die Blaskapelle Dießen.