Bei der Europawahl kandidiert auch ein Jungpolitiker aus Dießen

Der Dießener CSU-Ortsvorsitzende Marian Cammerer will auch auf europäischer Ebene mitmischen: Er steht auf der CSU-Liste für die Europawahl am 9. Juni 2024.

Unter den Kandidaten zur Europawahl am 9. Juni 2024 ist auch ein Dießener: Der CSU-Ortsvorsitzende Marian Cammerer steht auf der Bewerberliste seiner Partei, die vor einer Woche in Nürnberg aufgestellt worden ist. Allerdings: Zumindest dieses Mal dürfte es mit einem Einzug Cammerers in das Europaparlament noch nichts werden. Der Jungpolitiker steht auf Platz 44 der 66 Personen umfassenden Liste.

Derzeit ist die CSU mit sechs Abgeordneten in Straßburg vertreten, insgesamt gibt es 15 Abgeordnete aus Bayern. Das heißt, die CSU müsste ungefähr 300 Prozent der Stimmen in Bayern erringen, damit als 44. auf der Liste auch Cammerer ins Parlament einziehen könnte. Mit welchen Erwartungen die CSU in diese Wahl geht, zeigte sich bei der Delegiertenversammlung in Nürnberg unter anderem daran, welche Bedeutung die Kampfabstimmung um den als sicher geltenden Platz fünf zwischen dem amtierenden Abgeordneten Markus Ferber und dem unterfränkischen Bauernverbandspräsidenten Stefan Köhler hatte.

Marian Cammerer aus Dießen will ins Europaparlament

In jedem Fall ist die Kandidatur für Cammerer eine Gelegenheit, um weiterhin politisch wahrgenommen zu werden und auch auf der großen politischen Bühne präsent zu bleiben. Bei seiner Vorstellung in Nürnberg betonte er laut Mitteilung der CSU die Wichtigkeit der Europawahl, die entscheidend für die Zukunft des Landes, die europäische Stabilität und der christlich-sozialen Werte sei. "Die CSU ist keine Regionalpartei wie die Freien Wähler, denn die CSU ist auf allen Ebenen der Parlamente vertreten - vom Gemeinderat bis zum Europäischen Parlament. Wir sind die einzige Partei, die die Sorgen und Anliegen der Menschen in Bayern auf allen politischen Ebenen einbringen und vertreten kann", wird Cammerer in der Mitteilung zitiert. Er wolle sich für eine starke Wirtschaft, die Förderung neuer Technologien und sehr klare Regelungen zur Migration einbringen.

Cammerer ist 27 Jahre alt, stellvertretender Kreisvorsitzender und Ortsvorsitzender der CSU in Dießen und Kreisvorsitzender der Jungen Union. Beruflich ist er als Senior Consultant für eine Technologie- und Managementberatungsgesellschaft im Automobilbereich tätig.

