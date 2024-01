Dießen

vor 32 Min.

Debatte um Windkraft-Vorranggebiet nimmt in Dießen Fahrt auf

Plus Der Höhenzug westlich von Dießen könnte zum Vorranggebiet für Windkraft erklärt werden. Ein Dießener Kommunalpolitiker äußert Bedenken gegen derartige Überlegungen.

Von Uschi Nagl

Eine Anfrage von Michael Hofmann (Bayernpartei) brachte in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses in Dießen eine Diskussion zum Thema Windenergie in Gang. Hofmann nahm Bezug auf das Steuerungskonzept zur Windenergienutzung, an dem der Regionale Planungsverband München (RPV) aktuell arbeitet. Wie berichtet sieht der Vorabentwurf das größte Vorranggebiet für Windkraftanlagen im Landkreis Landsberg westlich des Ammersees vor.

In den Zeitungen sei berichtet worden, so Hofmann, dass das 419 Hektar große Vorranggebiet östlich und westlich der Kreisstraße von Dießen nach Entraching liege und damit in einer der schönsten Landschaften am Westufer des Ammersees. Außerdem sei berichtet worden, dass dieses Gebiet quasi alternativlos sei, weil hohe Windräder weiter westlich wegen der Einflugschneise zum Flugplatz Lagerlechfeld nicht möglich seien. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) sei dahin gehend zitiert worden, dass schließlich auch die Gemeinde Dießen ihren Beitrag zur Energiewende zu leisten habe.

