FC Bayern-Mannschaftsbus im SOS-Kinderdorf Dießen

Der FC Bayern-Mannschaftsbus war am Freitag in Dießen zu sehen. Sein Ziel in der Marktgemeinde war das SOS-Kinderdorf. 24 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren unternahmen an diesem Tag mit dem Mannschaftsbus einen Ausflug in die Allianz Arena nach München. Möglich gemacht hat das Unternehmen MAN Truck & Bus. In der Allianz Arena begrüßte das FC Bayern-Maskottchen Berni die Kinder und Jugendlichen und überreichte ihnen Geschenktüten mit Schokolade und kleinen Fußbällen. Danach gab es eine Stadionführung plus eine ganze Menge Expertenwissen. Als Erinnerung an diesen Ausflug durften sich die Kinder im Fanshop des FC Bayern ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk aussuchen, bevor es dann mit dem Bus der Bayern wieder zurück nach Hause ging, heißt es in einer Mitteilung der MAN. Mit dem Verein SOS-Kinderdorf verbindet MAN seit 2008 eine Partnerschaft. Das Unternehmen unterstützt den Verein auch finanziell bei nationalen und internationalen Programmen. Zudem ist MAN seit vielen Jahren Sponsor des FC Bayern München. (AZ)

Foto: MAN