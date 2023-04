Nach Unfall bei Gilching ist die A96 kurzzeitig gesperrt

Zwischen Gilching und Germering gerät ein Autofahrer von der A96 ab. Nach dem Unfall kommt es zeitweilig Verkehrsbehinderungen.

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12.20 Uhr zwischen Gilching und Germering/Süd ist die A96 in Fahrtrichtung München gesperrt worden. Laut dem Bericht der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck kam ein 77-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend überschlug sich sein Wagen, der Fahrer wurde schwer verletzt.

Ein anfänglich alarmierter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Der Mann konnte demnach mit einem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert werden. Weshalb es zur Kollision mit der Leitplanke kam, konnte laut Polizei nicht abschließend geklärt werden.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden und es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die A96 in Richtung München war für rund 45 Minuten voll gesperrt, ehe der Verkehr über die rechte Fahrspur und anschließend auch über die mittlere Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Neben den Rettungsdiensten Gauting, Germering und Gilching waren zudem die Feuerwehren Geisenbrunn, Unterpfaffenhofen, Gilching und Weßling im Einsatz.

Gegen 13.30 Uhr ereignete sich aufgrund des Staus zwischen Oberpfaffenhofen und Gilching noch ein Auffahrunfall auf der linken Fahrspur. Hierbei wurde niemand verletzt, teilt die Polizei mit. Für Verkehrsbehinderungen sorgte jedoch ein im gleichen Bereich liegen gebliebenes Fahrzeug, das den linken und mittleren Fahrstreifen bis zu seiner Bergung blockierte. Das Fahrzeug wurde durch die Autobahnmeisterei abgesichert. Gegen 15 Uhr war die A96 wieder vollständig befahrbar. (AZ)

