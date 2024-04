Mann wird bei Unfall auf der B2 schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wird ein 48-jähriger aus Starnberg nach einem Unfall auf der B2 bei Pähl ins Unfallkrankenhaus nach Murnau gebracht.

Am Montag, 8. April, kurz vor 20 Uhr ereignete sich auf der B2 in der Senke vor der Tankstelle ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Starnberger (48) befuhr laut Polizei die B2 mit seinem Pkw aus Richtung Weilheim kommend in Richtung Starnberg.

Kurz vor der Tankstelle kam der Fahrer mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab, kollidierte dort mit einem Brückengeländer sowie dem Randstein des dortigen Brückenwiderlagers. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet weiter nach rechts ins Bankett, überschlug sich anschließend mindestens einmal und kam letztendlich auf den Rädern in der angrenzenden Wiese zum Stehen.

Rettungshubschrauber bringt den Verletzten ins Unfallkrankenhaus Murnau

Der Starnberger wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Pähl befreit werden. Die Bergung des schwer verletzten Mannes erfolgte durch den alarmierten Rettungsdienst. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er ins Unfallkrankenhaus nach Murnau geflogen. Im Klinikum wurde eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes festgestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Die Unfallstelle war für rund 90 Minuten komplett gesperrt. Die Feuerwehr Pähl war mit 20 Mann im Einsatz. Der Gesamtschaden wird mit rund 20.000 Euro angegeben. (AZ)

