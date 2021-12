Region Ammersee

17:02 Uhr

Führungswechsel im Wasserwirtschaftsamt Weilheim

Plus Nach fast 10 Jahren wechselt Roland Kriegsch ins Bayerische Umweltministerium. Korbinian Zanker kehrt nach Weilheim zurück. Welche Aufgaben die Behörde hat.

Von Gerald Modlinger

Fast zehn Jahre leitete Roland Kriegsch die Geschicke am Wasserwirtschaftsamt Weilheim und war damit kurzzeitig „dienstältester“ Wasseramtschef in Oberbayern. Vor einigen Wochen hat er im Bayerischen Umweltministerium eine neue Tätigkeit übernommen. Nun ist auch die Amtsleitung in Weilheim neu besetzt worden.

