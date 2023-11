Machbarkeitsstudie soll Energiegewinnung aus dem Ammersee untersuchen

Gemeinderat in Schondorf bewilligt Untersuchung, ob Seethermie eine Option ist und will Nachbargemeinden mit ins Boot holen. Ein Ratsmitglied äußert Bedenken.

In der Gemeinde Schondorf gibt es, wie berichtet, Überlegungen künftig mittels Seethermie Energie zu gewinnen. Eine Machbarkeitsstudie soll mehr Klarheit schaffen, diese hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Ein Ratsmitglied hatte vorab Bedenken angemeldet.

Rainer Jünger – er war bei der Sitzung selbst verhindert – hatte eingewandt, dass das zweigleisige Fahren bei der Energiequelle der Zukunft möglicherweise dem Vorhaben von Windach und Finning schade, die mittels Tiefengeothermie auch diverse andere Kommunen im Landkreis Landsberg versorgen wollen. Neben den Ammerseegemeinden wurden unter anderem auch Schwifting, Hofstetten und Thaining gefragt, ob sie sich beteiligen würden.

Die Kommunen haben unverbindlich Interesse bekundet. Schondorfs Bürgermeister Alexander Herrmann betonte in dem Zusammenhang, dass es darum gehen müsse, welche Lösung für Schondorf die beste sei. Bei einem Erfolg der Probebohrung für die Tiefengeothermie eine Wärmeleitung von Finning nach Schondorf verlegt werden. Hier rechnet Herrmann, je nach Trassenführung, mit Kosten von 2000 bis 2500 Euro je Meter. Die voraussichtliche Länge der Leitung beziffert er mit 7000 Metern. Die Investitionen ins Ortsnetz könnten sich auf 30 Millionen Euro belaufen. Dabei handle es sich aber um "eine grobe Kostenschätzung", betont Herrmann.

Bürgermeister von Schondorf verweist auf benötigte Daten für Entscheidung

"Für uns geht es auch erst einmal darum, dass die Fakten und Daten auf den Tisch kommen und wir eine vernünftige Entscheidungsgrundlage haben." Der Rathauschef verwies unter anderem auf Interessen der Fischer, des Naturschutzes und Freistaates Bayern, in dessen Zuständigkeit der Ammersee fällt. Mit ins Boot holen will Schondorf die Gemeinden Dießen, Utting und Eching. Da die Machbarkeitsstudie zu 50 Prozent gefördert werde, seien die verbleibenden Kosten je Gemeinde überschaubar, so Herrmann. Letztlich votierten alle anwesenden Räte dafür, eine Machbarkeitsstudie zu beauftragen.

Die Seethermie steckt noch in den Kinderschuhen, am Bodensee beispielsweise gibt es erste Projekte, die umgesetzt werden sollen, und Prien am Chiemsee will die Methode zur Versorgung des dortigen Erlebnisbads nutzen. Darauf verwies Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) bereits im August im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das Wasser in 20 Metern Tiefe hat das ganze Jahr konstant etwa vier Grad. Wir könnten dem Wasser zwei Grad entziehen und es dann weiter oben in den See wieder einleiten“, so der Rathauschef. Der See sei ein riesiger Solarspeicher, den es zu nutzen gelte, findet Schondorfs Bürgermeister. Im Idealfall trage die durch die Seethermie entzogene Wärme sogar zum Schutz des Sees bei, dessen Temperatur durch den Klimawandel steige, führt er weiter aus.

