Nutzt Schondorf künftig Seethermie zur Energiegewinnung?

Schondorf hat mehrere Optionen bei der Energieversorgung. Bei der Seethermie gibt es noch Klärungsbedarf. Bürgermeister Alexander Herrmann nennt nächste Schritte.

Viele Kommunen stellen derzeit Überlegungen an, wie sie ihre Abhängigkeit von Öl und Gas verringern können, so auch Schondorf. Eine Option ist das Tiefengeothermieprojekt, das Finning und Windach derzeit vorantreiben, eine andere Idee ist die Gewinnung von Energie aus dem Ammersee. In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Thema.

Die Seethermie steckt noch in den Kinderschuhen, am Bodensee beispielsweise gibt es erste Projekte, die umgesetzt werden sollen, und Prien am Chiemsee will die Methode zur Versorgung des dortigen Erlebnisbads nutzen. Darauf verweist Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das Wasser in 20 Metern Tiefe hat das ganze Jahr konstant etwa vier Grad. Wir könnten dem Wasser zwei Grad entziehen und es dann weiter oben in den See wieder einleiten“, so der Rathauschef.

Schondorfs Bürgermeister will Fischer mit ins Boot holen

Der See sei ein riesiger Solarspeicher, den es zu nutzen gelte, findet Schondorfs Bürgermeister. Im Idealfall trage die durch die Seethermie entzogene Wärme sogar zum Schutz des Sees bei, dessen Temperatur durch den Klimawandel steige, führt er weiter aus. Herrmann plädiert dafür, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben und auch die Fischer mit ins Boot zu nehmen bei dem Thema. Entschieden ist zum Thema Seethermie bislang aber noch nichts in Schondorf, anders bei der Geothermie. Der Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung grundsätzliches Interesse an dem Projekt bekundet. „Am Ende ist die Frage, was es kostet und wie sich die Kosten auf die beteiligten Kommunen verteilen“, so Herrmann. Von Finning müsste eine rund sieben Kilometer lange Fernwärmeleitung nach Schondorf gebaut werden, verweist er.

Für grundsätzlich unterstützenswert hält Wolfgang Schraml (FWS) die Energiegewinnung per Tiefengeothermie oder Seethermie. Er bezweifelt aber auf Nachfrage unserer Redaktion, dass Schondorf die Beteiligung finanziell überhaupt stemmen kann. „Wir bekommen ja nicht mal unseren Verwaltungshaushalt ausgeglichen, und der geplante neue Kindergarten und die Sanierung der maroden Straßen werden auch mehrere Millionen Euro kosten, die über Kredite finanziert werden müssen.“ Aus seiner Sicht muss der Gemeinderat Prioritäten setzen. Er halte beispielsweise den Bau eines neuen großen Kindergartens nicht für nötig, „nur weil Platz für zwei oder drei Gruppen fehlt“, und wünscht sich eine kleinere, kostengünstigere Lösung.

Geothermie-Projekt in Finning bietet flexible Lösungen

Thomas Betz von der CSU verweist auf Nachfrage darauf, dass die Gemeinde bei beiden Optionen noch ganz am Anfang stehe. „Mit unserer Zustimmung soll bei der Geothermie erst einmal nur abgesichert werden, dass es ein Projekt der Gemeinden bleibt und keine Investoren reingrätschen.“ Die Leitung von Finning nach Schondorf koste zwar vermutlich viel Geld, es sei aber auch die Einspeisung anderer Energieträger wie Biogas möglich, was die Flexibilität erhöhe und es interessant mache. „Das war zumindest die Information damals auf Infoveranstaltung in Finning.“

Zurückhaltender äußert sich Betz zum Thema Seethermie. „Welche biologischen Folgen hat das möglicherweise auf das Gewässer, wenn alle Gemeinden am Ammersee auf Seethermie zurückgreifen und vielleicht auch noch Investoren? Bürgermeister Herrmann verweist darauf, dass es außer Herrsching keine große Gemeinde am See gebe und es wohl auch deswegen funktioniere, wenn mehrere Kommunen auf Seethermie zurückgreifen würden. Auch er betont aber, dass Schondorf mit seinen Überlegungen noch ganz am Anfang stehe. Betz verweist im Gespräch mit unserer Redaktion darauf, dass er sich mit einem Fischer über das Thema unterhalten hat. Dessen Aussage nach habe sich der See nur auf der Oberfläche erwärmt, darunter sei die Temperatur aber konstant geblieben. Hier brauche es die Expertise eines Fachmanns, um sich eine Meinung bilden zu können, sagt das Ratsmitglied von der CSU.