Klaus Augenthaler zeichnet Trainer von Dießens Fußballerinnen aus

Fußballweltmeister Klaus Augenthaler ehrt Nico Weis. Dieser trainiert seit vielen Jahren das Frauenteam des MTV Dießen. Er sieht die Ehrung als Lohn für viele Helfer.

Für Nico Weis, Trainer der Fußballerinnen des MTV Dießen, waren die vergangenen Tage sehr erfreulich. Wie berichtet, gewann sein Team in der Bezirksoberliga und zudem wurde er für sein langjähriges Engagement im Frauenfußball mit dem DFB Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Die Ehrung fand im Staudenwirt in Finning statt. Dazu waren rund 20 Preisträgerinnen und Preisträger vom Bayrischen Fußballverband eingeladen worden.

Schon seit der frühen Jugend Trainer beim MTV Dießen

Der DFB Ehrenamtspreis wird für die jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit in einem Verein verliehen. Die Ehrung wurde vorgenommen durch den BFV-Ehrenamtsbeauftragten Hans Melch und den Fußballweltmeister und mehrfachen deutschen Meister Klaus Augenthaler. Für den Dießner Nico Weis, der sich seit über zwei Jahrzehnten quer durch alle Teams in der Abteilung Fußball einbringt, eine große Ehre. "Natürlich geht es bei mir in den letzten Jahren meist um meine Mädels und meine Rolle als Trainer unserer Frauenmannschaft", erzählt der 44-jährige Weis. "Aber wie so viele habe ich beim MTV Dießen schon im Alter von zwölf oder 13 Jahren als Jugendtrainer angefangen, habe nahezu jedes Team und jede Altersstufe schon mal trainiert und versuche bei allen möglichen Jobs zu unterstützen. Da kann man nicht oft genug Danke sagen für alle helfenden Hände in unserer Sparte und unserem Verein."

FC Bayern Legende Klaus Augenthaler erzählte bei der Veranstaltung jede Menge Anekdoten aus seiner langen Karriere als Spieler und Trainer und betonte die Wichtigkeit und Wertschätzung für alle ehrenamtlichen Tätigkeiten in den Vereinen. Alleine in Bayern gibt es laut Verband über 4400 Fußballvereine, die ohne die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht existieren könnten. "Machts Dir noch Spaß, bleibst noch a paar Jahre?", fragte Klaus Augenthaler am Ende eines langen Abends. "Na klar," antwortete Weis ohne groß nachzudenken. "Wir beide wissen ja, wo wir am besten aufgehoben sind - auf dem Fußballplatz, wo sonst."

