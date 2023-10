Kreisligist MTV Dießen erkämpft Punkt gegen TSV Peiting

Dießens Fußballern gelingt gegen Peiting in der Kreisliga der späte Ausgleichstreffer. Der Spielertrainer ist danach zufrieden.

Im letzten Heimspiel des Jahres holten die Fußballer des MTV Dießen in der Kreisliga ein gerechtes 2:2-Unentschieden gegen den TSV Peiting. „Wir haben uns mit einem guten Auftritt und einem Punkt von unseren tollen Fans und Unterstützern verabschiedet“, sagte Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Spiel.

In einer ausgeglichenen Partie ging das Team vom Ammersee nach einer Viertelstunde durch einen schönen Kopfball von Alexander Neiser, nach starker Flanke von Levin Braun, 1:0 in Führung. Die Gäste konnten das Spiel trotz einer weiterhin guten Leistung der Dießener durch zwei Treffer kurz vor der Pause und in der Schlussphase allerdings drehen. Der MTV schlug aber kurz vor Abpfiff nochmals zurück und erzielte nach klugem Zuspiel von Raphael Anklam und eiskaltem Abschluss von Dominik Wagner den verdienten 2:2-Ausgleich. Mit dem ersten Unentschieden im zwölften Kreisligaspiel der Saison sicherte sich die Mannschaft zumindest einen Punkt im letzten Heimspiel des Jahres. Nächsten Sonntag geht es zum TSV Altenstadt.

Die Reserve gewann das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Feldafing nach einem harten Kampf mit 1:0. Damit qualifizierte sich der MTV Dießen II vorzeitig für die Aufstiegsrunde zur A-Klasse und will am Samstag auswärts beim SV Lichtenau Weilheim den zweiten Tabellenplatz sichern. (AZ)

