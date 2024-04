Raisting bringt den Spitzenreiter in Bedrängnis

Plus Raisting Fußballer beenden die englische Woche in der Bezirksliga mit zwei Siegen und einer Pleite. Auch gegen Aubing wäre ein Erfolg möglich gewesen. Der Trainer ist zufrieden.

Die erste von zwei englischen Wochen im Saisonendspurt liegt hinter dem SV Raisting. Mit zwei Siegen und einer Niederlage ist die Bilanz der Mannschaft um Spielertrainer Hannes Franz dabei positiv.

Nach zwei 2:0-Erfolgen gegen die abstiegsbedrohten Teams vom TSV Brunnthal und der FT Jahn Landsberg zog der SVR nur gegen den Spitzenreiter SV Aubing mit 1:3 den Kürzeren. „Das war eine überzeugende erste Halbzeit, so müssten wir immer spielen“, resümierte Franz nach dem guten Auftritt seiner Elf beim Tabellenführer. Die Gäste machten mit frühem Pressing dem Aufstiegskandidaten das Leben schwer. Zudem stand die SVR-Defensive gegen die torgefährlichen Angreifer der Aubinger sehr sicher.