Utting

vor 33 Min.

Filmdreh am Ammersee: Inge Huber und der französische Gourmet-Papst

Plus Vor 20 Jahren kauft Inge Huber aus Utting zwei Container mit dem Nachlass des französischen Gourmet-Papsts und Literaten Curnonsky. Jetzt wird ein Film über sie gedreht.

Von Sibylle Reiter Artikel anhören Shape

An verschiedenen Schauplätzen am Ammersee wird derzeit gedreht: Der Südtiroler Filmemacher Gottfried Deghenghi ist für eine Dokumentation aus Meran angereist. Er will die Geschichte von Inge Huber und einem Thema erzählen, das die gebürtige Echingerin, die seit Langem in Utting lebt, seit Jahren bewegt und beschäftigt.

Inge Huber ist Autorin, Gartengestalterin, ehemalige Galeristin, exzellente Köchin. Und eine Frau, die sich sehr für Geschichte interessiert und vor 20 Jahren in Paris kurz entschlossen zwei Container kaufte, die den Nachlass des in Frankreich berühmten „Curnonsky“ und noch einiges mehr enthielten. Doch wer ist „Curnonsky“? Der Mann hieß mit bürgerlichem Namen Maurice Edmond Sailland (1872–1956) und hat unter anderem den Grundstein für den berühmten Restaurantführer „Guide Michelin“ gelegt. Sailland schrieb unter mehreren Pseudonymen wie „Curnonsky“ und „Bibendum“. 1950 war er Mitbegründer der weltberühmten „Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs“. Er gilt als Gesetzgeber und Wegbereiter der modernen französischen Küche, reiste in alle französischen Provinzen, schrieb Restaurantkritiken und signierte die Reifenwerbung mit „Bibendum“, als Michelin in den 1920er-Jahren noch ein einfacher Werkstattführer war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen