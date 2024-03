Neuer GDL-Streik: Auch die Ammerseebahn ist betroffen

Die GDL streikt ab dem frühen Dienstagmorgen. Dieses Mal wird auch im Stellwerk in Utting die Arbeit niedergelegt. Das hat auch Folgen für die Ammerseebahn.

Der nächste Streik der GDL bei der Deutschen Bahn (DB) trifft auch den Verkehr auf der Ammerseebahn. Das dortige Schienenverkehrsunternehmen, die Bayerische Regiobahn (BRB), hat am Montagnachmittag angekündigt, dass aufgrund dieses Streiks das Stellwerk in Utting zeitweise nicht besetzt sein wird. Deshalb ist auf der Ammerseebahn zwischen Geltendorf und Weilheim voraussichtlich am Dienstag, 12. März, ab 14.30 Uhr bis Betriebsschluss kein Zugverkehr möglich. Es werden ab diesem Zeitpunkt zwei Busse im Pendel zwischen Geltendorf und Weilheim eingesetzt, zur Hauptverkehrszeit zwischen 15 und 18 Uhr sind es drei Busse. Sie verkehren nicht nach Fahrplan. Die BRB selbst wird nicht bestreikt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch