vor 5 Min.

20-Jähriger entsorgt Müll im Wald und wird erwischt

Ein Spaziergänger bemerkt den jungen Mann an einem Weiher zwischen Westendorf und Ostendorf und notiert sich das Nummernschild. Die Polizei fackelt nicht lange.

Seinen Müll hat ein 20-Jähriger am Dienstag einfach an einem Weiher zwischen Westendorf und Ostendorf Müll entsorgt. Dies beobachtet allerdings laut Polizei ein Zeuge, der den jungen Mann in seinem Auto gegen 12.15 Uhr bemerkte. Er merkte sich das Kennzeichen und informierte die Gersthofer Inspektion.

Nur kurze Zeit später hatten die Beamten den Mann ermittelt. Er musste zunächst seinen illegal abgelagerten Müll im Beisein der Polizei wieder abholen. Danach folgte die entsprechende Anzeige.

Meitingen: Dieb stiehlt Schlauchboot an der Lechbrücke

Auf ein Schlauchboot hat es ein unbekannter Dieb in Meitingen abgesehen gehabt. Das Boot war aufgrund der Sanierungsarbeiten unter der Lechkanalbrücke befestigt worden. Der Unbekannte muss dieses dann laut Polizei im Zeitraum wischen Samstag und Dienstagfrüh entwendetet haben. Der Diebstahlschaden beträgt rund 1500 Euro.

Gersthofen: Zwei Auffahrunfälle im Gersthofer Dienstbereich

Zwei ähnliche Unfälle sind am Dienstag im Dienstbereich der Gersthofer Polizei passiert. Erst hatte gegen 13.25 Uhr ein 46-jähriger Autofahrer zu spät bemerkt, dass sich der Verkehr auf der B 300 vor der Kreuzung Ulmer Landstraße in Richtung Augsburg staut. Er fuhr auf das Auto eines 60-Jährigen auf. Dadurch wurde dieser wiederum auf den Wagen eines 28-jährigen geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Der zweite Auffahrunfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr auf der Donauwörther Straße in Stettenhofen, ebenfalls in Fahrtrichtung Augsburg. Ein 31-Jähriger musste laut Polizei verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies übersah der dahinter befindliche 52-jährige Autofahrer. Der Gesamtschaden beträgt in diesem Fall rund 3500 Euro. (thia)

Themen Folgen