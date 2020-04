vor 40 Min.

20-jähriger Mercedesfahrer überholt mitten in der Kurve

Mitten in einer nicht einsehbaren Kurve hat ein 20-jähriger Mercedesfahrer einen Skoda überholt.

Rücksichtslos überholt ein junger Mann im Mercedes mitten in der Kurve einen Skoda. Doch eine Zivilstreife bekommt das riskante Manöver mit.

Mitten in einer nicht einsehbaren Kurve hat ein 20-jähriger Mercedesfahrer am Montagnachmittag auf der Staatsstraße 2032 von Adelsried in Richtung Aystetten einen Skoda überholt. Der 34-Jährige bremste laut Polizei glücklicherweise sofort ab, um den Mercedesfahrer vor dem Gegenverkehr noch einscheren zu lassen.

Dieses Überholmanöver wurde von einer Zivilstreife der Inspektion Zusmarshausen beobachtet, die den 20-Jährigen kurz danach anhalten konnte. Er wird nun wegen eines sogenannten „Vergehens der Straßenverkehrsgefährdung“ angezeigt, teilt die Polizei mit. (thia)

