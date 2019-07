vor 28 Min.

240 erschöpfte Radler in der Kirche

Zum 15. Mal hat die Radwallfahrt von Donauwörth nach Augsburg stattgefunden

240 Radfahrer sind während der 15. Radwallfahrt von Donauwörth nach Augsburg gefahren. Dabei kamen die Teilnehmer aus unterschiedlichen Landkreisen: Augsburg, Ansbach, Dillingen und Nördlingen.

Anlässlich der Ulrichswoche fuhren die Radler von Donauwörth nach Augsburg an das Grab des Heiligen Ulrichs, des Bistumspatrons der Diözese Augsburg. Begleitet wurde die Fahrradgruppe von dem Donauwörther Dekan Robert Neuner und Jugendpfarrer Wolfgang Rauch mit ausgewählten Texten, Liedern und Gebeten. Anhand von Bibeltexten über Abraham, Elija, Salomon und die Jünger Jesu regten sie die Wallfahrer zum Nachdenken an und beteten gemeinsam Psalmen. Angekommen in der Basilika Ulrich in Augsburg lobte Prälat Bertram Meier die erschöpften Radler und sagte: „Gott hat sich zu uns auf den Weg gemacht, damit wir zu ihm aufbrechen. Er ist der Grund, auf dem wir unterwegs sind.“

Unterstützt haben die Sportler zahlreiche Wegbegleiter und Behörden, Kradfahrer der Polizeiinspektion Nordschwaben sowie die Feuerwehren Ehingen und Nordendorf. (AL)

