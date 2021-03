12:00 Uhr

280 Meitinger lassen sich an einem Tag gegen Corona impfen

Plus Der Parkplatz ist voll und die Stimmung drinnen gut: So lief der Corona-Impftag für die Senioren in der Ballspielhalle Meitingen.

Von Laura Gastl

Nahezu vollgestellt war der Parkplatz der Sport- und Ballspielhalle in Meitingen am Donnerstagnachmittag. In Zeiten der Corona-Pandemie war es jedoch nicht etwa ein Handballspiel, das so viele Menschen gleichzeitig angelockt hatte. Ursache war der Impftag, der für alle Meitinger Bürger ab 80 stattfand und von 280 Senioren wahrgenommen wurde.

Auf die Beine gestellt wurde die Gemeinschaftsaktion vom örtlichen Quartiersbüro, der Verwaltung der Marktgemeinde, dem BRK Meitingen und der evangelischen Johannesgemeinde in Abstimmung mit dem Landratsamt Augsburg. Die Behörde schickte vier mobile Impfteams der Firma Ecolog in die Meitinger Ballspielhalle, wo Ärzte und medizinisches Fachpersonal das Biontech-Vakzin an die Senioren verabreichten. Doch auch zahlreiche ehrenamtliche Unterstützer kamen zum Einsatz – davon berichtete Jens Tietböhl, Manager vom Quartiersbüro Meitingen: Eine Woche lang nahmen 25 Freiwillige die telefonisch eingehenden Anmeldungen entgegen; am Impftag selbst halfen rund 20 Freiwillige in zwei Schichten.

Wichtig ist der Vermerk im Impfpass, den Dr. Thomas Brückmann hier zeigt. Bild: Marcus Merk

Sie sorgten dafür, dass in der Ballspielhalle alles entspannt und geordnet ablief. Mit dem Ergebnis ist Tietböhl "sehr zufrieden“: Bereits am Eingang wurden die Senioren von seinem Kollegen Christoph Stadler aus dem Quartiersbüro empfangen und dann von einer Helferin zur Anmeldung geleitet. Die große Sporthalle bot viel Platz für getrennte Wartebereiche zur Anmeldung und zur Impfung. Verabreicht wurde das Vakzin dann in den umfunktionierten Umkleidekabinen. Damit alles reibungslos und der Reihe nach über die Bühne gehen konnte, erhielt jeder angemeldete Impfling eine eigene Nummer. „Die ständige Ansprache durch unsere Helfer ist für die Senioren sehr wichtig“, so Tietböhls Ansicht.

Impftag gegen Corona in Meitingen: Senioren fühlen sich in gewohnter Umgebung wohler

Einen rundum positiven Eindruck von der Aktion konnte auch Bürgermeister Michael Higl gewinnen, als er sich vor Ort mit den Impflingen unterhielt. „Das Angebot kommt sehr gut an“, empfand der Rathauschef. Martina Winter, federführend im Bürgermeisterreferat, war beim Impftag ebenfalls im Einsatz und konnte dem nur zustimmen. Zudem beobachtete sie, dass sich viele der Senioren doch wohler und sicherer damit fühlten, in der gewohnten Umgebung geimpft zu werden und nicht andernorts.

Tatsächlich bestätigten das viele der Meitinger, die sich für die Aktion in der Ballspielhalle angemeldet hatten. Frisch geimpft erzählten Irmgard und Elmar Riedlinger: „Es ist alles super gelaufen und ist hier bestens organisiert.“ Elmar Riedlinger kann zwar noch Auto fahren, sei aber doch froh, dass es mit seiner Impfung nun in Meitingen geklappt habe: So müssten er und seine Frau nicht extra nach Gablingen zum Impfzentrum fahren. Der Piks selbst sei für das Ehepaar nicht schmerzhaft gewesen.

Für die Senioren in Metingen gab es den Impfstoff von Biontech

Während die Riedlingers die Prozedur schon hinter sich hatten, saßen Lorenz und Anna Wagner noch im Wartebereich zur Anmeldung. Auch die beiden zeigten sich froh, dass die Impfung im Heimatort stattfinden konnte. „Aufgeregt bin ich nicht“, meinte der 95-jährige Lorenz Wagner. „Für mich ist das ein normaler Tag, nur dass ich eben meine Impfung bekomme.“ Nebenan wartete Hubert Ziegler aus Ostendorf, der extra pünktlich zu seinem Termin gekommen war. Das Impfangebot in Meitingen hielt er für eine „gute Maßnahme“ – nachdem seine Frau bereits in Gablingen geimpft worden war, sei nun auch er an der Reihe.

Nach der ersten Impfung mit dem Biontech-Wirkstoff ist der Schutz des Vakzins jedoch noch nicht vollständig erreicht: In drei Wochen müssen die nun einmalig geimpften Meitinger erneut in die Ballspielhalle kommen, um dort die zweite Dosis zu erhalten. Ob es danach noch weitere Impfangebote in gleicher Form für die nächsten Priorisierungsgruppen geben wird, ist noch unklar. Sowohl Bürgermeister Higl als auch Quartiersmanager Tietböhl vermuteten, dass bis dahin eine andere Impfstrategie mithilfe der Hausärzte verfolgt werden könnte. Dennoch zeigten sich beide offen, sollte das Landratsamt erneut auf die Kommune und ihre Unterstützer zukommen. „Die strukturelle Vorarbeit wäre dann schon geleistet“, so Jens Tietböhl.

