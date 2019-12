750 Männer waschen sich in Containern aus Diedorf

Plus Schon mehrmals hat Günther Geiger vom BRK Güter aus dem Landkreis nach Bosnien gebracht. Was er dort sieht, nennt er teilweise „unmenschlich“.

Was aus den Containern aus Oggenhof geworden ist, die das Rote Kreuz des Landkreises vor einem halben Jahr nach Bosnien-Herzegowina gebracht hat, war vor Kurzem in halb Europa deutlich im Fernsehen zu sehen.

Die Dusch- und Toilettenanlagen, die einmal für die Unterbringung von höchstens 80 Flüchtlingen in dem Diedorfer Ortsteil gedacht waren, sind inzwischen die einzige Sanitärversorgung in dem wilden Flüchtlingslager in Vucjak – und dienen etwa zehnmal so vielen Menschen, wie vorgesehen.

Ein Leben in Zelten, ohne Strom und fließendes Wasser

Hier sind etwa 750 Männer gestrandet, die meisten von ihnen aus Syrien und Afghanistan. Vucjak, ein kleiner Weiler vor den Toren der 60.000-Einwohner-Stadt Bihac ganz im Nordwesten von Bosnien-Herzegowina, liegt nur wenige Kilometer von der Grenze nach Kroatien, und damit zur Europäischen Union, entfernt. Doch das Ziel scheint unerreichbar. Stattdessen leben viele von ihnen monatelang in Vucjak nur in Zelten, ohne Strom und fließendes Wasser, auf dem Gelände einer ehemaligen Müllhalde.

Bis vor wenigen Tagen mussten rund 750 Männer in Vucjak in Zelten leben. Unter der Last des ersten Schnees sind die zusammengebrochen, hat Günther Geiger auf dem Balkan erlebt. Bild: Günther Geiger

Wie es ist, dort zu leben, hat Günther Geiger erst vor wenigen Tagen selbst gesehen. „Das ist einfach unvorstellbar, unmenschlich“, sagt er. Der ehemalige Geschäftsführer des Kreisverbands Augsburg-Land des Roten Kreuzes ist noch ehrenamtlich aktiv und auch immer wieder bei Auslandseinsätzen dabei, die von einer speziellen Einsatzstelle im Kreisverband Augsburg-Land im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes koordiniert werden.

Schon kurz nachdem sich im Sommer 2018 die ersten Flüchtlinge vor der Grenze zur EU stauten, organisierte Günther Geiger mit einigen Mitstreitern zwei Hilfskonvois auf den Balkan. Schuhe und Kleidung brachten sie damals dorthin. Und dann kam von Diedorfs Bürgermeister Peter Högg der Vorschlag, die leer stehenden Container aus Diedorf dorthin zu bringen, um die Not im Winter zu lindern.

Eine Flotte Sattelschlepper transportierte die Container

Verwirklicht werden konnte der Plan jedoch erst im vergangenen Frühsommer. Damals wurden die Container auf eine ganze Flotte von Sattelschleppern gehoben. Die Sanitärmodule kamen nach Vucjak, ein Teil der Wohncontainer in Flüchtlingscamps in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. „Andere Container sind im mobilen Einsatz und dienen Mitarbeitern des Roten Kreuzes als Arbeitsräume“, beschreibt Günther Geiger. Zuvor mussten die teilweise im Freien oder in Zelten ihrer Arbeit nachgehen.

Damals wurden die Container in Diedorf auf eine ganze Flotte von Sattelschleppern gehoben. Bild: Andreas Lode

32 Tonnen Hilfsgüter hat das Bayerische Rote Kreuz nun im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes im November nach Bosnien-Herzegowina gebracht. Viele Landkreisbewohner haben ebenfalls mit ihren Spenden ans Rote Kreuz auf dem Balkan geholfen: „Wir haben warme Jacken und Kleidung mitgenommen, die in unseren Rot-Kreuz-Lädlen abgegeben worden waren“, berichtet Günther Geiger. Die Textilien waren damit schon vorsortiert.

In einer ehemaligen Kühlschrankfabrik untergebracht

Neben dem Camp Vucjak, wo nur Männer waren, leben derzeit in Bihac noch mehr als 1600 weitere Flüchtlinge. Die meisten von ihnen sind in einer ehemaligen Kühlschrankfabrik untergebracht. „Dort ist genügend Platz“, sagt Günther Geiger. Dennoch ist noch unklar, was in den kommenden Monaten mit diesen Flüchtlingen geschehen wird. „Der Vertrag für die alte Fabrik ist gekündigt“, berichtet der Rot-Kreuz-Mann. Spätestens im März müssen die Menschen das Lager verlassen. Vielleicht werden auch sie dann nach Sarajevo gebracht. „Die Situation in Bosnien ist allgemein recht unklar. Sie ist aber mehr als prekär“, hat Günther Geiger erlebt.

Klar ist für ihn: Auch wenn aktuell nicht mehr so viel Flüchtlinge aus Afghanistan oder Syrien in Deutschland ankommen, hat sich die Lage noch längst nicht verändert. „Ich habe mich mit einigen unterhalten. Die versuchen nachts, nach Kroatien zu gelangen. Wenn sie von der Polizei geschnappt werden, werden sie, sagen wir mal, nicht besonders gut behandelt. Erst werden ihre Smartphones kaputtgemacht, dann werden sie zurückgeschickt.“ Insgesamt gebe es aktuell 20.000 registrierte Flüchtlinge in Bosnien-Herzegowina, die Dunkelziffer sei aber sicher viel größer. Der Rot-Kreuz-Mann erinnert daran, dass, wie immer in solchen Situationen, die Kinder am meisten leiden.

Betten gibt es derzeit für rund 2100 Menschen

Im Landkreis Augsburg leben derzeit knapp 1800 Geflüchtete, teilt das Landratsamt mit, Betten gibt es derzeit für rund 2100 Menschen. Statt in Containern möchte die Verwaltung weitere Geflüchtete, sollten wieder mehr Menschen kommen, anders unterbringen, so Pressesprecher Jens Reitlinger. „Es werden uns immer wieder Häuser zur Anmietung angeboten und die Unterlagen hierzu im Fachbereich Gebäudemanagement aufbewahrt. Sollte künftig Bedarf bestehen, greifen wir auf diese Unterlagen zu und prüfen, ob das angebotene Objekt als Asylunterkunft geeignet ist.“

Zurück nach Bosnien: Offiziell wurde kurz vor Weihnachten mitgeteilt, dass das Lager Vucjak geräumt und die Männer nach Sarajevo verlegt worden seien. Günter Geiger glaubt das nicht. Er weiß von Rot-Kreuz-Mitarbeitern vor Ort, dass dort weiterhin Menschen leben – und die ehemaligen Container aus Diedorf weiterhin gebraucht werden.

