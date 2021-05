Adelsried

07:00 Uhr

Ein halbes Jahr Umfahrung Adelsried - was hat’s gebracht?

Plus Seit sechs Monaten ist der Millionenbau eröffnet. Anwohner berichten von weniger Verkehr in Adelsried, aber auch von der "Rennstrecke Umfahrung". Eine erste Bilanz.

Von Philipp Kinne

Das Erdbeerhäuschen steht jetzt nicht mehr auf dem Supermarktparkplatz in Adelsried, sondern an der neuen Umfahrung. "Der Chef meint, hier ist mehr los", sagt Verkäuferin Ramona Loferer. Ende November wurde die 6,5 Kilometer lange und rund 24 Millionen Euro teure neue Strecke für den Verkehr freigegeben. Anwohner berichten nun von deutlich weniger Verkehr in Adelsried. Während die einen sich über mehr Ruhe freuen, sehen die anderen neue Gefahren. Was bringt die neue Umgehung?

