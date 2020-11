vor 36 Min.

Ärger im Diedorfer Gemeinderat: Wurde etwas geheim gehalten?

Wurden dem Gemeinderat in Diedorf Hinweise aus dem Landratsamt vorenthalten? Den Vorwurf erheben zwei Fraktionen. Der Bürgermeister sagt hingegen: Es war alles transparent.

Plus Ein Dokument des Landratsamts mahnt die Gemeinde Diedorf zum Sparen. Nun beschweren sich Gemeinderäte, das Schreiben sei ihnen vorenthalten worden.

Von Jana Tallevi

Diese Anmerkung des Landratsamts Augsburg habe es in sich, findet Gemeinderat Frank Wasser (Bürgerunion). Sie steht in der Genehmigung des Haushalts 2020 vom vergangenen Februar und mahnt die Marktgemeinde Diedorf, in Zukunft zu sparen. Allerdings hätten die Gemeinderäte nichts davon gewusst, sagt Wasser. Erst durch seine Nachfragen beim Landratsamt sei ihm die Notiz bekannt geworden, und das habe Folgen: "Wir hätten doch neue und laufende Projekte ganz anders beurteilt, hätten wir das gewusst", sagt er. Die Mitteilung hätte unbedingt den Gemeinderäten weitergegeben werden müssen.

Bürgermeister Peter Högg sieht das anders: Alles sei transparent gewesen, sagt er. Denn, so der Rathauschef: Die Anmerkung, um die es geht, sei Teil der Haushaltssatzung, die öffentlich ist, und jeden Tag während der Öffnungszeiten im Rathaus eingesehen werden könne. Das war im Amtsblatt vom 12. März 2020 auch so veröffentlicht worden. Darin genehmigt die Aufsichtsbehörde die für dieses Jahr geplanten 15 Millionen Euro an Krediten.

Aufsicht: So kann es in Diedorf nicht weitergehen

Sie macht allerdings auch eines deutlich: Würde die Marktgemeinde sämtliche Projekte, die im Rahmen des Finanzplans bis 2023 geplant sind, auch umsetzen, würde die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde sich in Richtung auf das 3,5-fache des Landesdurchschnitts bewegen, das wären etwa 600 Euro pro Einwohner. "Wir halten das nicht mehr für vertretbar, sodass nicht alle im Finanzplan eingestellten Investitionen finanzierbar sein werden", so die Behörde weiter.

Das Rathaus in Diedorf ist zu klein für die Verwaltung – darüber sind sich die Fraktionen einig. Doch wie soll es weitergehen? Einen Neubau wird es so schnell nicht geben. Bild: Marcus Merk (Archivbild)

Frank Wasser ist verärgert. Wiederholt habe er auf verschiedenen Sitzungen nach hilfreichen Hinweisen vonseiten der Kommunalaufsicht gefragt. Immer wieder sei das verneint worden, sagte er jetzt auf der Gemeinderatssitzung. "Das bedeutet für uns, dass wir dem Haushalt 2021 ohne massive Einsparungen und Streichungen nicht zustimmen können", sagte er.

Grüne in Diedorf: Da ist etwas unterschlagen worden

Die Fraktion der Grünen wird in einer Pressemitteilung nach der Sitzung noch deutlicher: Das Schreiben sei dem Marktgemeinderat "vorenthalten" worden, ja mehr noch, es sei, einen Monat vor der Kommunahlwahl im März 2020, "unterschlagen" worden. Der Bürgermeister müsse nun die Verantwortung für alle Konsequenzen für die Marktgemeinde tragen. "Zusammengefasst wurden dem Marktgemeinderat wichtige Tatsachen verschwiegen, welche zu Fehlentscheidungen geführt haben, welche nun alle Diedorfer Bürger belasten", heißt es in der Mitteilung der Grünen.

Högg wies dies in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates entscheiden zurück: Man habe bereits gehandelt und nichts falsch gemacht. Aktuell liegt der Stand der Kreditaufnahmen in 2020 laut Kämmerer Herbert May bei rund sechs Millionen Euro statt der genehmigten 15 Millionen Euro. Verändert hat sich auch bereits der Investitionsplan der nächsten Jahre, den Marktbaumeister Rolf Jüngst erst vor wenigen Wochen vorgestellt hatte. Weder ein neues Rathaus noch ein neues Feuerwehrhaus finden sich noch darin.

Rathaus und Feuerwehrhaus für Diedorf sind schon gestrichen

Diese beiden Projekte, sie machen zwölf oder sogar 13 Millionen Euro aus, waren im alten Investitionsplan für 2021 bis 23 noch aufgelistet. Schon bei der Vorstellung der Liste mit Bauvorhaben für die nächsten Jahre auf der Gemeinderatssitzung Anfang Oktober hatte Bürgermeister Högg gesagt, dass nun die Fraktionen an der Reihe seien und ihre Prioritäten für die nächsten Jahre benennen müssten.

Dass gespart werden muss, ist zumindest der CSU-Fraktion bekannt. Fraktionsvorsitzender Horst Heinrich hatte auf derselben Oktobersitzung die Summe der geplanten Investitionen auf 18 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren hochgerechnet. Dieses Geld habe man aber nicht, so Heinrich damals.

In den Ortsteilen soll in die bestehenden Gebäude investiert werden. Das Projekt Feuerwehrhaus im Hauptort wird dagegen zurückgestellt. Bild: Marcus Merk (Archivbild)

Zuvor hatte sich der Bürgermeister in einem emotionalen Appell an den Gemeinderat gewandt. "Es wird unerträglich, wie einige Mitglieder des Gemeinderats mit meinen Mitarbeitern umgehen", stellte er sich vor das Personal im Rathaus. Er sprach von einer unwürdigen Art des Umgangs miteinander. Das wollte Horst Heinrich genau wissen. Über das Wochenende habe er versucht, herauszufinden, um wen es genau gehe. Weil das nicht möglich gewesen sei, schlägt er jetzt ein offenes Gespräch mit den ersten beiden Bürgermeistern, Gemeinderäten der betreffenden Fraktionen sowie Rathausmitarbeitern und dem Personalrat vor.

