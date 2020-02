vor 52 Min.

Der Haushalt 2020 schafft in Diedorf bleibende Werte – und Schulden

Ein Anbau an der Mehrzweckhalle in Anhausen gehört zu den großen Projekten der Gemeinde Diedorf.

In Diedorf wird erstmals die 40-Millionen-Marke überschritten und die Schulden könnten auf 17 Millionen steigen. Das besorgt einige Gemeinderäte. Andere nicht.

Von Jana Tallevi

Die Liste ist imposant: 80 Bauprojekte hat die Marktgemeinde Diedorf vor sich. Enthalten sind darin so große Projekte wie der neue Kindergarten in Hausen, der Anbau an der Mehrzweckhalle in Anhausen oder der Hortanbau an der Schule in Diedorf, der in wenigen Wochen bezogen werden soll. Mittlere und kleinere Investitionen schlagen ebenso zu Buche.

Für Sanierungen und Ertüchtigungen, ausgerechnet im Brandschutz, sind für die Ortsteilfeuerwehren in diesem Jahr rund 1,3 Millionen Euro vorgesehen. Was Bürgermeister Peter Högg zum Haushalt sagte, überrascht deshalb nicht: „Für 2020 sind erhöhte Kreditaufnahmen nötig.“ Allein 17,3 Millionen Euro will die Marktgemeinde in diesem Jahr in Bauprojekte stecken.

Schuldenanstieg in einem Jahr auf 17,1 Millionen Euro

Gut 15,7 Millionen Euro hat Kämmerer Herbert May dafür im Baubereich eingerechnet. Erstmals klettert der Diedorfer Haushalt insgesamt über die 40-Millionen-Euro-Grenze, gut 19 Millionen Euro sind es im Verwaltungs- und gut 21 Millionen Euro im Vermögensbereich. Sollten alle für dieses Jahr geplanten Investitionen auch genauso umgesetzt werden können, würde das den Anstieg der Schulden in der Marktgemeinde von 1,3 Millionen Euro Ende 2019 auf 17,1 Millionen Euro ein Jahr später bedeuten.

Eine Zahl, die CSU-Gemeinderat Horst Heinrich regelrecht erschreckte. „Wir machen zu viele Schulden. Ist das nicht bedenklich?“, fragte er in Richtung Bürgermeister und Verwaltung. „Nein. Denn wir schaffen ja Werte“, so Bürgermeister Peter Högg. Auch die Kommunalaufsicht habe keine Einwände gegen den Haushalt.

Für den Gebäudeunterhalt stehen 266.000 Euro zur Verfügung

Zudem ist es auch die Erfahrung aus den vergangenen Jahren, die Kämmerer Herbert May zuversichtlich an das Zahlenwerk herangehen lässt: In den vergangenen Jahren konnte er jeweils zum Jahresende mit knapp vier Millionen Euro an Gewerbesteuer rechnen, auch der Anteil an der Einkommensteuer stieg seit 2015 kontinuierlich auf zuletzt 7,6 Millionen Euro im Jahr 2019. Auch im Verwaltungshaushalt plant die Gemeinde anders als noch vor Jahren: Für den Gebäudeunterhalt stehen in diesem Jahr 266.000 Euro zur Verfügung, fünf Jahre zuvor waren es noch 100.000 weniger.

In Diedorf wird erstmals die 40-Millionen-Marke überschritten und die Schulden könnten auf 17 Millionen steigen. Bild: Az-infografik

Und in den Personalkosten von jetzt 5,26 Millionen Euro sei ein Puffer von 130.000 Euro eingeplant, für mögliche Tarifsteigerungen oder zusätzliches Personal, etwa in der Kinderbetreuung, so Herbert May. Der Grundsatzbeschluss der Gemeinde, in neuen Baugebieten zunächst alle Grundstücke selbst zu erwerben, schlägt sich zudem im Haushalt nieder: Hier hat May jetzt erstmals zwei Millionen Euro eingeplant.

„Das meiste sind Pflichtaufgaben für Kinder“

Horst Heinrich hält den Weg dennoch für falsch: „Wir brauchen eine Priorisierung in unserer Liste“, sprach er die 80 Bauprojekte an. Und erhielt von Helmut Schalk (WfD) zur Antwort: Die könne seine Partei ja angehen – müsse dann aber auch den jeweils Betroffenen mitteilen, warum sie noch länger auf ein bestimmtes Projekt warten müssten. „Wir haben einen fast jahrzehntelangen Investitionsstau“, so Schalk. „Wir müssen das jetzt machen, sonst überrollt es uns.“ Dritter Bürgermeister Alexander Neff (SPD) ist sicher, dass die Schulden in Zukunft auch wieder zurückgeführt werden können. „Das meiste sind Pflichtaufgaben für Kinder. Da können wir nicht sparen“, erinnerte er. Frank Wasser (Bürgerunion) fehlte der Weitblick in eine andere Richtung: Nicht nur bei Projekten sollte gespart werden. „Wir müssen den Haushalt besser führen.“

Hatte der Haushalt in vier vorberatenden Ausschusssitzungen jeweils noch ein einstimmiges Votum erhalten, war das in der Gemeinderatssitzung nicht mehr so. CSU, Bürgerunion/FW und Grüne stimmten gegen das Zahlenwerk, angenommen wurde es aber schließlich doch mit elf zu acht Stimmen.

Themen folgen