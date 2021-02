vor 33 Min.

Alle Fragen und Antworten zur Corona-Impfung im Kreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg wird seit fast zwei Wochen auch im Impfzentrum geimpft. Dazu haben viele Menschen Fragen an Landrat Martin Sailer gerichtet. Was er antwortet.

In regelmäßigen Videobeiträgen beantwortet Landrat Martin Sailer häufige Fragen, die das Landratsamt zum Thema Corona aus der Bevölkerung erreichen. In der zweiten Folge der Reihe, die ab sofort im Internet und den sozialen Medien abrufbar ist, geht Sailer auf verschiedene Fragen rund um das Thema Impfen und Impfzentren im Landkreis ein. Sämtliche Fragen für zukünftige Ausgaben können unter info.corona@LRA-a.bayern.de eingereicht werden.

Wie ist das Impfzentrum in Gablingen zu erreichen?

In erster Linie mit dem Auto. Zudem laufen die Planungen für einen Shuttleservice zwischen Bahnhof und Impfzentrum. Vor Ort gibt es zwar ausreichend Parkplätze, aber zu Stoßzeiten kann es ein bisschen eng werden. Es reicht völlig aus, eine Viertelstunde vor dem Impftermin vor Ort zu sein.

Besteht die Möglichkeit, die Impftermine für über 80-Jährige nach deren jeweiligen Wohnorten zu bündeln?

Nein. Denn die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) schreibt die Personen nach dem Zufallsprinzip quer durch den Landkreis an. So ist sichergestellt, dass alle die gleichen Chancen auf einen Termin haben. Nur besteht somit leider keine Möglichkeit, die Terminvergabe in irgendeiner Form örtlich zu steuern.

Wie werden bettlägerige Menschen geimpft?

Auch sie erhalten einen Brief und können in der Reservierungshotline angeben, dass sie bettlägerig oder nicht mobil sind. Bisher haben sich rund 170 Personen gemeldet, auf die das zutrifft. Hier nimmt der Kreis Augsburg eine Vorreiterrolle ein: Ein zusätzliches mobiles Team rückt aus und impft.

Die meisten Besucher des Impfzentrums im Landkreis Augsburg kommen mit dem eigenen Auto. Bild: Marcus Merk

Warum wurden auch einige Personen angeschrieben, die wegen einer bereits überstandenen Covid-19-Erkrankung aktuell gar nicht geimpft werden können?

Die AKDB greift für die Anschreiben auf die Datensätze der Einwohnermeldeämter zu – nicht der Gesundheitsämter. Letzteres wäre aus datenschutzrechtlichen Gründen auch nicht möglich. Deshalb wird bei der Terminvereinbarung noch einmal nach einer Covid-19-Erkrankung gefragt.

Kürzlich wurde angekündigt, dass in Bobingen ein zweites Impfzentrum entstehen würde. Ist es denn schon möglich, für diesen Standort Termine zu vereinbaren oder bereits gebuchte Termine nach Bobingen zu verlegen?

Das ist noch nicht möglich. Die Termine, die für Gablingen vereinbart wurden und täglich vereinbart werden, müssen vorerst auch alle in Gablingen stattfinden. Das wird sich aber ändern, sobald das Zentrum in Bobingen den Betrieb aufnehmen kann und die Software des Freistaats BayIMCO steht, dann findet nämlich eine automatische Zuordnung zu den beiden Impfzentren im Landkreis auf Basis der Postleitzahlen statt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen