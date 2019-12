15:38 Uhr

Arbeiter wird in Gersthofen zwischen Paletten eingequetscht

Etwa zur gleichen Zeit touchierte eine Frau in Diedorf mit ihrem Wagen am Mittwochnachmittag ein geparktes Fahrzeug. Die Polizei sucht seitdem nach dem beteiligten Autofahrer.

Zu einem Arbeitsunfall ist es gestern gegen 17 Uhr in einer Spedition im nördlichen Industriegebiet in Gersthofen gekommen: Ein 28-jähriger Arbeiter schob laut Polizei mit seinem Stapler zwei Paletten in einer Lagerhalle zusammen. Hierbei übersah er seinen 53-jährigen Kollegen, der sich zwischen diesen zwei Paletten aufhielt. Der 53-jährige musste mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Augsburg gebracht werden. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Zu einem Verkehrsunfalls soll es am Mittwoch in Diedorf in der Pestalozzistraße gekommen sein. Bei der Polizei meldete sich eine ältere Autofahrerin die vermutete, gegen 17 und 18 Uhr ein geparktes Fahrzeug touchiert und beschädigt zu haben. Sie fuhr von der Pestalozzistraße in Richtung B300. Der Zusammenstoß mit dem Fahrzeug sei der Frau laut Polizei erst später aufgefallen. Nun sucht die Polizei nach dem möglicherweise beschädigten Wagen und dem Fahrer. (AL)

