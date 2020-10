11:05 Uhr

Autofahrer ist in Schlangenlinien auf der B2 bei Gersthofen unterwegs

Ein Autofahrer wollte auf der B2 bei Gersthofen am frühen Sonntagmorgen keinen Alkoholtest machen.

Ein Mann fällt am frühen Morgen auf der B2 in Gersthofen anderen Verkehrsteilnehmern auf. Bei der Kontrolle verweigert der Mann den Alkoholtest.

Von Regine Kahl

Da hat jemand wohl zu tief ins Glas geschaut: Am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr teilten Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass ein Autofahrer auf der B2 bei Gersthofen in nördlicher Richtung in Schlangenlinien unterwegs sei.

Die Polizei stoppte den Wagen auf Höhe der Anschlussstelle Gersthofen-Nord und kontrollierte den Mann. Einen Alkoholtest habe der 44-jährige Fahrer verweigert, teilt die Polizei mit. Jedoch bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch. Bei dem 44-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet, mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss er rechnen.

Themen folgen