09:27 Uhr

Beifahrer wird in Langweid bei Unfall verletzt

Der Beifahrer eines Autos wurde leicht verletzt, als an der B2-Abfahrt bei Langweid ein anderer Wagen auffuhr.

Von Gunter Oley

Eine 28-jährige Autofahrerin war am Montag kurz vor 17 Uhr auf der B2 in Richtung Süden unterwegs und verließ die Bundesstraße an der Ausfahrt Langweid. Anschließend wollte sie nach rechts in Richtung Langweid abbiegen, musste aber verkehrsbedingt anhalten, da ein Fahrzeug auf der Kreisstraße A9 Vorfahrt hatte.

Nach Angaben der Polizei reagierte ein nachfolgender 38-jähriger Autofahrer zu spät und stieß mit seinem Wagen ins Heck des haltenden Autos. Durch den Aufprall wurde der 31-jährige Ehemann der Fahrerin, der auf dem Beifahrersitz saß, leicht verletzt. Der einjährige Sohn des Paars wie auch die 28-jährige Frau blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

