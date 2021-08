Azubis sind im Landkreis Augsburg händeringend gesucht

Plus Auf einen Auszubildenden kommen heute zwei Ausbildungsplätze. Viele Stellen bleiben vor allem in Bau und Handwerk unbesetzt.

Auf jeden Auszubildenden kommen in Bayern zwei Ausbildungsplätze. Dies teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben mit. Eigentlich hätten die potenziellen Azubis also eine große Auswahl. Die Suche nach Auszubildenden ist für viele Unternehmen nicht leicht. Immerhin: Die neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse bei der IHK sind auf demselben Niveau wie im Vorjahr.