Corona-Krise: Bedarf an Kita-Notbetreuung im Kreis Augsburg steigt

Carlotta Falk (3 Jahre) freut sich über den netten Gruß der Erzieherinnen der Kita am Reiterweg in Stadtbergen. Die meisten Kinder haben wegen Corona derzeit keinen Anspruch auf Betreuung.

Plus Mehr Eltern haben jetzt Anspruch auf Notbetreuung in Kitas während der Ausgangsbeschränkungen. Wie sich Kommunen im Kreis Augsburg darauf vorbereiten.

Von Jana Tallevi und Simone Kuchenbauer

Ab Montag, 27. April, gilt auch im Landkreis Augsburg: Die Notbetreuung von Kindern in den Tagesstätten wird für Eltern mit besonderen Voraussetzungen ausgeweitet. Zumindest in Stadtbergen in der Kita am Reiterweg vermissen die Erzieherinnen ihre Kinder. An der Einrichtung ist jetzt Marie Falk aus Deuringen mit ihrer Tochter Carlotta (3 Jahre) vorbeigekommen. Normalerweise wird sie dort betreut. „Im Moment fehlt ihr der Kontakt zu den Gleichaltrigen“, so die Mutter. Zumal die Allerkleinsten ja auch nur schwer verstehen können, was gerade in der Welt geschieht. Umso mehr habe sich das Mädchen über den farbenfrohen und netten Gruß der Erzieherinnen gefreut.

