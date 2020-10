Corona-Krisengebiete: Fernblick statt Fernreise

Viele hätten sicher gerne den ersten Schnee in den Alpen genutzt. Aber es gibt zu viele Krisengebiete.

Ausgiebiger Föhn setzte den Menschen hierzulande am Tag der Deutschen Einheit und dem Sonntag kräftig zu. Als wenn nicht schon der Vollmond in dieser Woche gereicht hätte. Doch bescherte uns der Wind eine Reihe von schönen Stunden mit relativ warmen Temperaturen.

Über die grüne Grenze in ein Krisengebiet wandern

Wer nun gerne einen Ausflug in die Berge unternehmen wollte, musste allerdings sehr vorsichtig sein. Denn schnell konnte man über grüne Grenzen auf den Gipfeln in ein Krisengebiet gewandert sein, ohne es am Ende bemerkt zu haben. Und der kürzlich gefallene Schnee macht ohnehin die eine oder andere Bergtour nicht leichter.

Da hielt es den Autor dieser Zeilen an diesem Wochenende dann doch in der Heimat. Von Aussichtspunkten wie Hochhäusern oder dem Steppacher Bismarckturm konnten die Blicke in weite Ferne schweifen. Das tröstete ein wenig über das Fernweh hinweg.

