Coronavirus: Fünf Schulen im Kreis Augsburg vorübergehend geschlossen

Im Landkreis Augsburg hat sich eine Lehrerin mit dem Coronavirus infiziert, mehrere Schulen werden geschlossen. Diese Einrichtungen sind betroffen.

Das Coronavirus breitet sich im Landkreis Augsburg aus, als Folge der neusten bestätigten Fälle hat das Landratsamt Augsburg die vorübergehende Schließung von mehreren Schulen angeordnet. Eine Lehrerin, die an mehreren Schulen im Landkreis tätig war, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Außerdem wurden zwei Schüler aus dem Landkreis positiv getestet.

Coronavirus: Schulen im Landkreis Augsburg geschlossen

Diese Schulen werden vorübergehend geschlossen:

Grundschule Adelsried

Grund- und Mittelschule Großaitingen

Grundschule Kutzenhausen

Grund- und Mittelschule Zusmarshausen

Realschule Zusmarshausen

Die betroffenen Schulen werden nach jetzigem Stand für zwei Wochen geschlossen. Die zwei infizierten Schüler besuchen die Mittelschule in Großaitingen, die Lehrerin war an verschiedenen Einrichtungen in Kutzenhausen und Zusmarshausen tätig. Am Nachmittag war zunächst bekanntgegeben worden, dass die Grundschule in Adelsried geschlossen wird. Bei der vorübergehenden Schließung handle es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, heißt es vom Landratsamt Augsburg.

21 Coronavirus-Fälle im Landkreis Augsburg gemeldet

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten im Augsburger Land hat sich damit auf 21 Fälle erhöht, teilt das Landratsamt mit.

Unter der Telefonnummer 0821/31023999 informiert das Landratsamt rund um das Coronavirus und Schulschließungen (bis 22 Uhr). (lare)

