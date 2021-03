vor 34 Min.

Darum fiel in Altenmünster, Horgau und Zusmarshausen der Strom aus

Ohne Strom waren am Samstag die Menschen in Teilen von Altenmünster, Zusmarshausen und Horgau.

Plus In Altenmünster und Teilen von Horgau und Zusmarshausen ist am Wochenende der Strom ausgefallen. Das sind die Hintergründe.

Von Philipp Kinne

Plötzlich wurde es dunkel. Im Gemeindegebiet Altenmünster sowie in Teilen von Horgau und Zusmarshausen kam es am Samstag zu einem Stromausfall. Wie die Lechwerke auf Nachfrage bestätigen war der Grund dafür das stürmische Wetter.

Am Samstagmittag gegen 12 Uhr fielen elektrische Geräte in vielen Haushalten plötzlich aus. Ursache waren laut Netzbetreiber zwei Bäume, die wegen des starken Sturms in die Mittelspannungsleitung bei Eppishofen gefallen waren. Sie hatten die Leiterseile abgerissen.

Bäume krachen wegen Sturm auf Stromleitung bei Eppishofen

Laut einer Sprecherin der Lechwerke wurden die Leitungen schnell umgestellt, um dafür zu sorgen, dass die Stromversorgung ab etwa 12.20 Uhr schrittweise wieder hergestellt werden konnte. Gegen 12.40 Uhr war der Großteil der Haushalte wieder versorgt.

Doch weil eine Reparatur der Leitung am Samstagnachmittag wegen des stürmischen Wetters nicht möglich gewesen war, musste in Eppishofen ein Notstromaggregat eingesetzt werden. Dort waren viele Menschen deutlich länger vom Netz. Die letzten Haushalte in Eppishofen waren gegen 16 Uhr wieder mit Strom versorgt, so die Sprecherin der Lechwerke. Die Reparaturarbeiten der defekten Leitung laufen aktuell. Die Haushalte merken davon nichts.

Lesen Sie auch:

Themen folgen