vor 45 Min.

Das Autokino auf dem Gersthofer Festplatz kommt

Wie hier in Dresden wird es bald auch ein Autokino auf dem Festplatz in Gersthofen geben.

Plus Am 27. Mai startet das Liliom-Team in Gersthofen mit einer schwäbischen Erfolgskomödie das neue Autokino. Diese Filme werden angeboten.

Von Gerald Lindner

Immer wieder sprachen die Gershtofer den Wunsch nach einem Kinoangebot aus. In den Wochen der Ausgangsbeschränkungen wurde der Vorschlag für ein Autokino-Angebot lauter. Ab Mittwoch, 27. Mai, steht der Festplatz Gersthofen unter dem Motto „Motoren aus – Film an!“. Den Startschuss macht die schwäbische Erfolgskomödie „Die 1000 Glotzblöbbl vom Dr. Mabuse“, synchronisiert von Dodokay - ein Film für die ganze Familie.

Autokino: Oscar-Hits kommen nach Gersthofen Im weiteren Verlauf der Spielzeit werden Oscar-Hits wie „Joker“ und „Parasite“, Musikfilme wie „Lindenberg – Mach dein Ding!“ und „La La Land“, aber auch weitere Familienfilme wie „Die Känguru-Chroniken“, „Leberkäsjunkie“, „Green Book“, „Onward“ zu sehen sein. Auch Klassiker- und Kultfilme wie „Dirty Dancing“, „Grease“ und „Drive“ oder der eindrucksvolle Konzertfilm „Aretha Franklin – Amazing Grace“ werden gezeigt werden. Auch mit der ein oder anderen Preview wird zu rechnen sein. Das Betreiber-Duo Bergauer und Hehl sowie die Verantwortlichen der Stadt Gersthofen bieten ein buntes Programm, in dem jeder seine Favoriten findet. Unter der Gersthofer „Vorwahl-Frequenz“ 102,8 wird den Gästen dann der Ton in die Autos gebracht. Tickets für das Liliom-Autokino gibt‘s nur Online Der Eintritt für eine Vorstellung wird pro Auto 18,00 Euro zuzüglich zehn Prozent Vorverkaufsgebühr betragen (also 19,80 €). Die Tickets sind nur online über www.autokinogersthofen.de erhältlich, der Vorverkauf für den Eröffnungsfilm läuft bereits. Das Autokino findet täglich statt. Lesen Sie dazu auch: Messeflimmern: Augsburgs erstes Autokino kommt

