23.10.2020

Das Wirtshaus "Zum Strasser" in Gersthofen hat jetzt eine "Stubn"

Plus Ende August wurde der Gersthofer Gasthof Strasser teilweise wieder eröffnet. Nun will das Team um Wirt Sebastian Kahl in den umgestalteten Räumen richtig loslegen.

Von Gerald Lindner

Der kleine Gastraum, in dem es losging, heißt jetzt "Ratseck" und bietet - unter den derzeitigen Corona-Bedingungen - Platz für bis zu 40 Gäste. Die große Gaststube "Strasser-Stubn" ist bestuhlt mit 61 Plätzen. "Wegen der Abstandsregeln können wir aber nur knappe 50 Gäste bewirten", sagt Kahl. Dort soll aber in den nächsten Tagen noch weiter umgestellt werden, um den Abstand zwischen den Gästen weiter zu erhöhen.

Grautöne dominieren im Gastraum des Strassers

Die Einrichtung wurde neu gestaltet, Grautöne dominieren. Die sachlich nüchterne, aber nicht kalt wirkende Gestaltung, übernahm dabei der Künstler Mike Röhrle. "In knapp vier Wochen für den Umbau hat das Team mehr Gemütlichkeit hereingebracht", sagt der Pächter des Gasthauses und Chef der Kühbacher Brauerei, Umberto Freiherr von Beck-Peccoz. Investiert wurden in den Umbau der Stubn rund 50.000 Euro. Auch eine neue Akustikdecke wurde installiert. Weitere Unterstützung gab es von Seiten der Stadt Gersthofen, welcher das Gebäude gehört. Der große Festsaal im ersten Stock und der Gambrinuskeller können aufgrund der Hygiene-Vorschriften nicht genutzt werden.

Gestartet ist das Team mit kleiner Karte. Diese soll in den nächsten Wochen etwas ausgeweitet werden: "Weil der Krustenbraten und der Schweinebraten bei den Gästen so beliebt sind, werden sie dauerhafter Bestandteil", verspricht Kahl.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen