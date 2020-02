20.02.2020

Der Kindergartenanbau in Oberschöneberg wird teurer

Plus Der Kindergarten im Ortsteil Oberschöneberg soll vergrößert werden. Nun wird klar: Die Kosten für das Millionenprojekt steigen. Woran das liegt und was geplant ist.

Von Philipp Kinne

Der Kindergarten in Oberschöneberg soll größer werden. Geplant ist ein Anbau mit einer neuen Kindergarten- und einer Kinderkrippengruppe. Hintergrund ist der steigende Bedarf an Betreuungsplätzen in der Marktgemeinde Dinkelscherben. Neben der Einrichtung in Oberschöneberg sollen auch zwei Kindergärten in Dinkelscherben erweitert werden. Zunächst ist aber Oberschöneberg an der Reihe. Dazu wurden nun aktuelle Pläne vorgestellt. Dabei wird klar: Die Kosten steigen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Geplant ist ein Anbau an den bestehenden Kindergarten. Er soll dort entstehen, wo derzeit ein altes Lagergebäude steht. Die Zufahrt zum Kindergarten soll von der Oberbergstraße bis zum Kiesplatz vor der Einrichtung führen. Geplant ist auch ein eigener Fußgängerweg. Der Vereinsstadel, der an den Kiesplatz anschließt, sowie das bestehende Kindergartengebäude sollen erhalten bleiben. Der Anbau ist laut Plan in etwa so groß wie der bestehende Teil von St. Ulrich. Verbunden werden sollen der alte und neue Teil durch ein Foyer. Hier wäre dann auch der neue Eingang in den Kindergarten. Die Gruppe der Kinderkrippe soll im Anbau untergebracht werden Im Anbau soll die neue Kinderkrippengruppe untergebracht sein. Neben dem neuen Krippenraum sieht der Plan außerdem einen Ruheraum, einen Mehrzweckraum sowie Lager, Küche und Sanitäranlagen im Erdgeschoss vor. Außerdem ist ein Keller eingeplant. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Einen Entwurf des Anbaus präsentierte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung der Architekt Klaus Meier. Er sprach von „leicht gestiegenen Kosten“. Die belaufen sich derzeit auf insgesamt rund 2,8 Millionen Euro. Das ist mehr als bislang angenommen. Grund dafür sei zum einen die Erschließung, Änderungen am Bauwerk sowie den Elektroanlagen und auch an den Außenanlagen. Welchen Anteil der Kosten die Gemeinde tragen muss, ist noch unklar. Ein Förderbescheid von der Regierung von Schwaben steht noch aus.

So soll der Anbau des Kindergartens im Dinkelscherber Ortsteil Oberschöneberg aussehen. Bild: Andreas Lode Vorschlag: Kostendeckelung in der Ausschreibung Gemeinderat Peter Kraus ( Freie Wähler) zeigte sich angesichts der gestiegenen Kosten wenig begeistert. Er sprach von einer Kostensteigerung von rund 30 Prozent. Kraus: „Angesichts der aktuellen finanziellen Situation halte ich das für ein bedenkliches Signal.“ Pro Kindergartenplatz entspreche das mehr als 70 000 Euro. „Das ist mehr, als wir uns leisten können.“ Architekt Meier meinte hingegen, dass die Kosten im üblichen Bereich liegen. Falls man mit dem Anbau warten würde, würde es nicht teurer. Josef Grohs (Freie Wähler) erkundigte sich nach möglichen Glaseinheiten im Neubau. Denn ohne die wäre es im Vereinsheim stets sehr dunkel. Architekt Meier erklärte, dass das technisch nicht umsetzbar sei. Die Gemeinderäte Albert Zott (CSU) und Hans Marz (SPD) regten für den Neubau Solaranlagen und mehr umweltfreundliche Materialien an. Arthur Guggemos (UW14) erkundigte sich, ob man bei der Ausschreibung des Projekts eine Kostendeckelung einbauen könnte, um den steigenden Baukosten entgegenzuwirken. Das sei rechtlich schwierig, betonte der Architekt. Meier: „Im öffentlichen Bereich können wir keine Pauschalabgaben machen.“ Gemeinderat trifft die Entscheidung mit großer Mehrheit Auf die Tagesordnung im Gemeinderat kam das Projekt, weil es wegen der teuren Baukosten nicht allein vom Bauausschuss verabschiedet werden kann. Der Marktrat gab schließlich mit 17:1 Stimmen sein Einvernehmen zum Anbau des Kindergartens. Im Juni vergangenen Jahres ging Bürgermeister Edgar Kalb davon aus, dass Mitte 2020 mit dem Bau begonnen werden könne. Parallel zu den Planungen laufen die Vorbereitungen für die Erweiterung der Einrichtungen St. Simpert und St. Anna in Dinkelscherben. Bürgermeister Kalb könnte sich vorstellen, in den kommenden drei Jahren je einen Kindergarten zu erweitern. Das könnte Sie auch interessieren: Mehr Platz für die Kinder in Dinkelscherben

Das Ende vom Wunschkindergarten?

Neue Kindergartengruppe für Dinkelscherben

Themen folgen