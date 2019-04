Der Wald im Augsburger Land leidet, die Esche stirbt

Plus Ein Experte erklärt, warum die Bäume im Lechfeldgebiet besonders zu kämpfen haben. Denn nicht nur der Borkenkäfer macht Probleme. Es steht daher ein Wandel an.

Das dritte Trockenjahr in Folge, die derzeitige Wärme und kein Regen - all das macht dem Wald zu schaffen. Wolfgang Sailer ist überzeugt: „Für den Wald ist die Trockenheit noch schlimmer als für die Landwirtschaft“. Sailer ist Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg.

Am Donnerstag war er nach Thierhaupten gekommen, um das dortige neue Forstrevier vorzustellen. Doch bei diesem Termin kam die Sprache schnell auf die Dürre. Denn gerade im Lechfeldgebiet mit dem kiesigen Untergrund bekommen die Bäume schnell zu wenig Wasser, da der Untergrund die Feuchtigkeit nicht so gut speichern kann. „Wir sind gerade im dritten massiven Borkenkäferjahr“, erklärt Sailer weiter. Das Problem derzeit: Die Bäume sind wegen der Trockenheit nicht so vital und können dem Schädling nicht trotzen.

„Der Borkenkäfer ist in Massen da“

Der Käfer wiederum fühlt sich bei Wärme pudelwohl und konnte sich in den vergangenen Jahren stark vermehren. Sailer sagt: „Der Borkenkäfer ist in Massen da.“ Bislang sei die Region im Hinblick auf den Käfer mit einem blauen Auge davongekommen. Das sei jedoch keine Garantie für 2019, erklärt Sailer.

Das Gemeine daran: Viele Waldbauern haben Käferholz entfernt und neue Bäume angepflanzt. Doch diese jungen Stämmchen haben noch keine so tiefen Wurzeln. Die Folge: Sie werden jetzt schneller Opfer der Trockenheit und sterben ab.

Es ist nur ein kleiner Pilz

Es ist aber nicht nur der Borkenkäfer, der den Waldbesitzern zu Schaffen macht. Gerade im Bereich von Thierhaupten und Meitingen – sprich in den Auwäldern – gibt es ein weiteres Problem. Es ist nur ein kleiner Pilz. Doch er ist dafür verantwortlich, dass sich die Ortsansicht rund um das Kloster Thierhaupten schon ein wenig verändert hat. Der Pilz trägt den niedlichen Namen „Falsches weißes Stengelbecherchen“. Doch er ist alles andere als harmlos. Er schwächte die Eschen so stark, dass diese entfernt werden mussten. In Thierhaupten waren es 25 große und viele kleine Bäume, die aus diesem Grund gefällt werden.

Es gibt noch kein Mittel, das den Pilz abtöten oder aufhalten kann. Doch Sailer ist zuversichtlich, dass die Esche nicht ausstirbt. Er geht davon aus, dass die Natur Wege findet, um am Ende auch über diesen Schädling zu triumphieren. Das habe sich auch beim Ulmensterben gezeigt, das vor rund 50 Jahren einsetzte und für das ein Käfer verantwortlich war. Mittlerweile gebe es wieder Ulmen, die gegen dieses Insekt resistent sind.

Der Holzpreis ist um rund 30 Prozent gefallen

Angesichts der Dürre und der Schädlinge sei es derzeit für Waldbesitzer „nicht lustig“, fasst Sailer die Situation zusammen. Hinzu komme, dass der Holzpreis seit zwei Jahren um rund 30 Prozent gefallen ist. Das liege zu einem an Stürmen, die dafür sorgten, dass viel Holz auf dem Markt war. Hinzu kam ein massiver Käferbefall in 2017. Vor allem in Tschechien wurde deshalb viel Holz verkauft. Das drückte den Preis. Laut Sailer kostet derzeit der Kubikmeter Frischholz rund 70 Euro. Bei Käferholz sind es rund 20 Euro weniger.

Überhaupt werden sich die Waldbauern im Amtsbezirk der Forstbehörde, zu dem die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg sowie die Stadt Augsburg gehören, fit für die Zukunft machen müssen. Sailer erklärt, dass laut einer Studie der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft die Wälder in dieser Region einen großen „Umbaubedarf“ haben.

Auch bei Laubhölzern vollzieht sich ein Wandel

Das heißt, dass es in dieser Region noch zu viele Fichtenbestände auf trockenen Standorten gibt. Künftig sollen dagegen mehr Douglasien, Tannen oder Lärchen angepflanzt werden. Diese Bäume halten höhere Temperaturen und Starkregen aus. Auch bei Laubhölzern vollzieht sich ein Wandel, denn künftig sollen vermehrt Buche, Ahorn oder Ulmen gepflanzt werden. Die Eiche dagegen hat mittlerweile mit etlichen Schädlingen, wie dem Eichenprozessionsspinner, zu kämpfen. Wobei dieser Spinner vor allem für Menschen gefährlich ist. Seine Brennhärchen können zu Ausschlägen und Atemnot führen.