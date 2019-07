vor 20 Min.

Dicke Rechnung für falsche Dachdecker

Zwei Männer führen immer wieder ältere Hausbesitzer mit angeblichen Renovierungsarbeiten hinters Licht

Von Maximilian Czysz

Zwei vermeintliche Dachdecker hatten es immer wieder auf ahnungslose Senioren abgesehen: Ihnen gaukelten sie vor, dass an ihren Häusern dringend Reparaturen nötig seien. Um zu zeigen, dass beispielsweise ein Schornstein marode ist, hatten sie einen Trick. Doch der brachte die beiden vorbestraften Männer jetzt vor Gericht. Gestern mussten sich die 23 und 37 Jahre alten Männer wegen Betrugs am Amtsgericht Augsburg verantworten.

Vorgeworfen wurden ihnen sechs Betrugsfälle im Raum Augsburg, darunter in Ottmarshausen und Steppach. Laut Anklage hatten die Männer die Sanierungsarbeiten nicht fachmännisch erledigt. Dafür kassierten sie allerdings voll ab. Meistens ließen sie sich von den Senioren im Alter von 95 bis 81 Jahren mit Bargeld bezahlen. Laut Anklage kam bei den bekannten Vorfällen ein Betrag von 34500 Euro zusammen. Abzüglich von Materialkosten und der oberflächlichen Arbeitsleistung errechnete die Polizei mithilfe der Handwerkskammer einen Schaden von 22500 Euro.

Ans Licht kamen die Betrüger durch eine Seniorin. Sie hatte beim dritten Besuch der Handwerker die Polizei eingeschaltet. Die Männer hatten zunächst einen Renovierungsbedarf am Hausdach der Frau festgestellt. Sie ließ es reparieren und unterschrieb eine Auftragsbestätigung. Im Anschluss hatten die Handwerker angeblich einen weiteren Schaden entdeckt. Als die Betrüger erneut abkassieren wollten, öffnete der Sohn der Frau die Haustüre. Die Männer sagten daraufhin, dass sie sich in der Adresse geirrt hätten. Sie probierten es wenig später erneut: Diesmal rief ihnen die Seniorin über das Küchenfenster zu, dass sie die Polizei verständigen werde. Daraufhin flüchteten die Männer. Die Seniorin beobachtete, wie sie in einem Gebüsch eine schwarze Mappe ablegten – darin befanden sich Kopien von Aufträgen. Die Polizei nahm die Mappe an sich und hatte damit Adressen von anderen Geschädigten.

Bei den Ermittlungen erhärtete sich, dass die beiden Männer die angeblichen Aufträge zwar akquiriert hatten. Die Arbeiten erledigte aber ein anderer Mann. Ein Kripobeamter drückte sich in der Verhandlung so aus: „Er war derjenige, der Lärm auf dem Dach machte.“ Den „Lärm“ im Haus machten der 23- und der 37-Jährige. Um den vermeintlichen Renovierungsbedarf zu untermauern, ließen sie sich auch in die Dachgeschosse führen. Dort schütteten sie in einem unbemerkten Moment Wasser aus, um einen akuten Schaden vorzutäuschen.

In einem anderen Betrugsfall im Raum Lörrach, der bereits vor Gericht verhandelt wurde und mit einer Bewährungsstrafe endete, hatte der 23-Jährige sogar Mehlwürmer auf dem Dachboden verstreut: So wollte er der 77-jährige Hausbesitzerin weismachen, dass Holzwürmer am Gebälk nagen. Für die Beseitigung verlangte er 6000 Euro.

Jetzt bekamen die falschen Handwerker selbst die dicke Rechnung: Nach ihrem Geständnis – nach einem Rechtsgespräch und zum Teil eingestellten Vorwürfen – erhielten sie Bewährungsstrafen von einem Jahr und vier Monaten sowie von sieben Monaten.

