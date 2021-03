06:00 Uhr

Die Kitagebühren in Zusmarshausen steigen deutlich

Plus Trotz lautstarker Proteste der Eltern hat die Marktgemeinde Zusmarshausen beschlossen, die Betreuungsgebühren für Kinder zum 1. September zu erhöhen. Wie viel Geld Eltern künftig auf den Tisch legen müssen.

Von Katja Röderer

Selten geht es so emotional zu im Marktgemeinderat Zusmarshausen wie am Donnerstag. Es ging um die Erhöhung der Gebühren für die Kinderbetreuung. Wochenlang hatte das Thema hohe Wellen in Zusmarshausen geschlagen, es gab Petitionen und Diskussionen bei einer Infoveranstaltung vor gut einer Woche. Entsprechend groß war das Interesse jetzt auch an der Sitzung in der Schulturnhalle, als der Marktgemeinderat beschloss, die Gebühren für Krippen, Kindertagesstätten und für die Mittagsbetreuung anzuheben. Manch ein Zuhörer konnte seinen Unmut darüber kaum in Zaum halten.

Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) betonte, dass die Entscheidung demokratisch zustande gekommen sei. Elf Mitglieder des Markgemeinderats hatten dafür gestimmt, neun waren dagegen. Damit steht fest, dass die Betreuung der jüngsten Zusmarshauser ab 1. September teurer wird. Der Rat folgte bei der Höhe der Sätze mehrheitlich dem Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses. Die Kompromissvorschläge der Elternbeiräte und der Vorschlag, die Gebühren in zwei Schritten anzuheben, damit sie nicht auf einen Schlag ein großes Loch in manch einen Geldbeutel reißen, waren damit vom Tisch.

Gut 100 Euro mehr im Monat für die Kinderbetreuung in Zusmarshausen

Das bedeutet, dass Eltern für ihren Sprössling ab September 165 Euro auf den Tisch legen müssen, wenn er täglich fünf bis sechs Stunden in den Kindergarten geht. Bis jetzt waren dafür 84 Euro fällig. Im Landkreis Augsburg werden dafür durchschnittlich 86 Euro verlangt, wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilte. Nachdem Eltern seit 2019 vom Freistaat monatlich 100 Euro für die Kinderbetreuung erhalten, hatte der Kitabesuch den Eltern bis jetzt erst Kosten verursacht, wenn die Betreuungszeit bei über acht Stunden lag. Bis jetzt wurden dafür 102 Euro verlangt, der Landkreisdurchschnitt liegt bei 103 Euro. Ab September kostet diese Buchungszeit in Zusmarshauser Kitas 210 Euro.

Nicht jede Familie dürfte nun die Schnelle mehr als 100 Euro mehr im Monat pro Kind für die Betreuung übrig haben. Das war offenbar auch den Ratsmitgliedern klar, weshalb sie sich mehrheitlich dafür entschieden, dass für das zweite Kind nur noch 25 Prozent der Gebühren bezahlt werden müssen. Das dritte Kind wird kostenlos betreut. Allerdings entfallen die Gebühren in diesem Fall immer für das älteste Kind. Hubert Kraus (CSU) rechnete vor, dass die vollzeitarbeitende, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die schon bei der vorangegangenen Info-veranstaltung auf ihre finanzielle Lage aufmerksam gemacht hatte, dann in etwa genauso viel für die Betreuung berappen müsse wie bisher. In Härtefällen sollen sich die Familien an die Familienstation wenden, wie im Rat noch einmal erklärt wurde.

Denise Rath: Gebührenerhöhung benachteiligt Frauen

Erhöht werden zudem die Gebühren für die Mittagsbetreuung, und auch der Krippenbesuch der unter Dreijährigen wird teurer. Fünf bis sechs Stunden Buchungszeit in der Krippe lagen bisher bei 150 Euro. Der Landkreisdurchschnitt liegt laut Landratsamt bei 159 Euro. Ab September kostet es in Zusmarshausen 180 Euro. Elternbeirätin Denise Rath hatte in der Bürgersprechstunde drauf hingewiesen, dass höhere Betreuungsgebühren dazu führen könnten, dass Mütter nicht so schnell wieder in den Job zurückkehren. Sie selbst müsse im Jahr erstmal vier Monate arbeiten, um die Betreuung der Kinder zu finanzieren. Vor allem Frauen würden mit dieser Entscheidung also benachteiligt, sagte sie. "Denken Sie darüber nach, was das mit unserer Gesellschaft macht." Stefanie Schatzinger vom Elternbeirat der Kita Zus wies darauf hin, dass manche Familien nicht in der Lage seien, kurzfristig mehr Geld für die Kinderbetreuung auszugeben. Sie bat um Härtefallregellungen.

So erklären Zusmarshauser Marktgemeinderäte ihre Entscheidung

Mehrere Gemeinderäte erklärten, warum sie der Gebührenerhöhung zustimmen wollten. Dabei war immer wieder von Solidarität die Rede. Es könne nicht sein, dass die Gemeinde so viel Geld für die Kinderbetreuung ausgibt und die anderen Bürger der Gemeinde dies mittragen müssten. Man dürfe die Zusmarshauser ohne kleine Kinder nicht vergessen, wurde immer wieder erklärt. Offenbar waren einige Marktgemeinderäte vor der Sitzung wenig freundlich anonym im Internet angegangen worden. So appellierte Christian Weldishofer (CSU) an das Miteinander und sagte ganz klar: "Ich hoffe, dass sich so etwas in diesem Ort nicht wiederholt." Trotzdem: Einige Mütter und Väter verschafften ihrem Ärger über die erhöhten Gebühren in der Sitzung mit Zwischenrufen aus dem Zuhörerbereich oder lautem Türenknallen Luft.

