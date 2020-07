00:31 Uhr

Die ersten Tiny-Häuser stehen

Wie es beim Ringeisen-Werk im nördlichen Landkreis Augsburg weiter geht

Zum Jahreswechsel soll die neue Werkstätte des Dominikus-Ringeisen-Werkes (DRW) in Meitingen in Betrieb gehen. So hieß es bei einer Baustellen-Besichtigung mit Vertretern der SPD. Werkstattleiter Bernhard Christi betonte, dass nach der Corona-Zwangspause alle Betreuten sehr gerne wieder zur Arbeit gingen. „Arbeit ist auch für Menschen mit geistiger Behinderung sinnstiftend und das soziale Umfeld hat vielen in dieser Zeit sehr gefehlt“, betonte er.

In den Werkstätten werden Menschen mit einem hohen Hilfebedarf betreut. Industrielle Fertigung, Keramikarbeiten, Hauswirtschaft, Landschaftspflege, Naturwerkstatt und Metallbearbeitung sind die Tätigkeitsfelder, die das Ringeisen-Werk an seinen Standorten im Landkreisnorden für Menschen mit Behinderung anbietet. In Kloster Holzen nimmt derzeit die neueste Idee der Werkstätten Gestalt an: Tiny-Häuser. Drei der Kleinsthäuser, in denen Menschen mit Behinderung leben, sind bereits aufgebaut. Das Besondere daran ist, dass sie unter Beteiligung der Werkstätten in Ursberg produziert und demnächst auch verkauft werden.

Kritik gab es an den Vorgaben der Ausführungsverordnung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes. Harald Güller, SPD-Landtagsabgeordneter aus Neusäß, hatte sich im Vorfeld die gut 30 Seiten durchgelesen und sagte trocken: „Ich verstehe jetzt, warum die Einrichtungen so über diese Verordnung schimpfen.“ Helfen würde nach Ansicht von DRW-Vorstandsmitglied Josef Liebl, wenn in der Behindertenhilfe in Zukunft besser differenziert würde und die Flexibilität größer wäre. Er wünscht sich außerdem mehr Augenmaß, ansonsten fürchtet er, dass es zum Verlust von Wohnplätzen kommen werde und so die Versorgungssicherheit auf längere Sicht gefährdet sei. Dabei steige der Bedarf eher. (AZ)

