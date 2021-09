Diedorf

06:30 Uhr

Diedorf wartet noch auf die Fahrradstraße

Plus Im Sommer wurde die Fahrradstraße vor dem Gymnasium beschlossen. Jetzt hat die Schule begonnen, aber die Schilder fehlen noch. Das ist der Grund.

Von Bianca Dimarsico

Auf der Dammstraße rund um das Gymnasium in Diedorf scheint es, als hätte sich nichts verändert. Bislang ist von der Fahrradstraße, die der Hauptverwaltungsausschuss auf seiner Sitzung im Juli beschlossen hatte, nichts in Sicht. Dabei, so war es im Ausschuss beschlossen worden, geht es nicht um den Umbau der Straße, sondern lediglich um das Aufstellen entsprechender Hinweisschilder. So erklärt den Vorgang Bürgermeister Peter Högg.

